尾牙春酒宴「鮮搶先贏」　林皇宮推早鳥優惠

揮別疫後陰霾，飯店業者已著手搶攻尾牙、春酒商機。高雄林皇宮即日起推出「尾牙春酒宴專案」，林皇宮總經理柯光龍說，今年是疫後第一次的尾牙活動，許多企業都打算盛大舉辦，林皇宮擁有高雄少數可一次容納破百桌的宴會廳，目前已經有10組預訂破百桌，整體已經預訂了2千多桌，預估今年的尾牙春酒會比去年成長5成，可望恢復到疫前的水準。
記者陳美嘉／高雄報導
尾牙春酒宴專案精緻中式桌席每桌10,888元+10%起，訂席享有禮遇外，還有不同級距的滿桌回饋，11月30日早鳥優惠，贈現金券，服務費5折優惠，彭湃的回饋也能賓主盡歡。柯光龍強調，在食材、原物料紛紛上漲的情況下，林皇宮尾牙春酒宴不僅價格凍漲，還有訂席滿桌回饋等優惠，絕對超值。
宴席菜色也是道道令人垂涎，經典台菜融合川菜元素的「青花椒蒸石斑」，嚴選肥嫩鮮魚，用清蒸的方式鎖住魚肉的鮮美，加上大火炒香、口感清脆的青花椒，麻香四溢、口感層次豐富味蕾。選用頂級鮑、金華火腿、老母雞燉煮熬製的頂級上湯「極品鮑燉雞湯」，軟Q元寶鮑魚，擁有豐富蛋白質，湯頭清爽不油膩，更是老饕們的最愛。
肉質Q彈鮮美，烹調口感香甜不膩的「芝士焗烤波士頓龍蝦」一直都深受大家的喜愛，也是林皇宮招牌特色料理其中之一。「美式肋排」特選肥瘦均勻的豬肋排，經低溫烘烤後，搭配主廚精心調製的醃料與燒烤醬，醬汁與肉汁的Match，絕妙口感令人吮指回味無窮。主廚特製sauce的「蠔皇鮑魚燴花膠」，軟嫩彈牙的鮑魚加上滿滿的膠原蛋白絕對是營養滿分的特色料理，菜色多元，從食材選擇的高檔，再加上恰到好處的料理，滿足饕客們的味蕾。