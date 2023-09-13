侯友宜還是老三！民進黨高層：侯拉抬民調壓制柯侯以達成整合
國民黨總統參選人侯友宜即將啟程訪美，據轉述，民進黨秘書長許立明今（13）日在中常會表示，據近期綜合性民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜仍位居「老三」位置，由於侯明天將訪美，研判侯陣營要透過訪美、拉抬民調，藉此壓制民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，以達到有效整合。
記者陳佩君／台北報導
民進黨今舉行中常會，對於侯友宜明天即將訪美一事，許立明指出，侯友宜近期擴大有利於他的民調，強調他超越柯文哲、郭台銘，位居「第二名」，但以長期民調趨勢、黨內內參民調顯示，侯友宜目前還是「老三」，應持續關注發展。
許立明研判，侯陣營想藉由訪美後拉抬民調，藉此壓制柯文哲、郭台銘，並達到整合目的，「我們持續關注侯的美國行」。
至於綠營選舉節奏，許立明說，接著會按部就班，推出「國家希望工程」政策藍圖，用穩健的節奏去推出，而各縣市競總成立時間會陸續安排。
此外，許立明特別舉出近期民進黨總統參選人賴清德南下為彰化縣立委陳秀寳輔選經驗，「效果蠻好」，當時陳安排去參訪毛巾工廠，行程相當有亮點，可供參選的新人參考。
許立明也談到，近期議題攻防相對雜亂，有雞蛋、北市重大工安事故、新竹市長高虹安案等議題，民進黨必須持續謹慎因應與攻防。