錢康明再爆料竹竹跨年晚會內幕！新竹市府5點回擊：是他自己退群

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第二點，對於錢康明提及被消失的「竹竹跨年」工作群組，徐千晴指出，市府為釐清爭議，也在此公布工作群組內共計文字2則、貼圖4則之全數內容，均無提及任何具體工作事務，錢是自行退出群組，並非無故被消失。另洽詢新竹縣政府人員，創建此群組之目的亦僅係協助民間主辦之大新竹跨年晚會，並無其他目的。
至於錢康明離職所交接之6頁單面A4簡報資料，經了解為活動辦理場地、煙火施放之概念建議，明顯可見屬於活動早期發想之規劃階段，亦無任何廠商名稱及報價資訊。市府強調，7月新竹縣市政府決議由民間主辦後，意味市府將不會使用跨年晚會追加之公務預算，回歸民間單位自行籌備辦理。市府亦公布該6頁單面A4簡報資料，市府公務人員絕不可能僅以如此簡略文件籌備活動，請勿惡意揣測、無限上綱。
對於錢康明表示「3/27議會臨時會通過跨年晚會追加預算350萬」，市府指出，此為完全錯誤訊息，跨年晚會追加預算350萬，是6月才由新竹市議會定期會中通過。
最後對於錢康明附圖說明「3/30聯絡學弟、學妹來當跨年晚會主持人，獲得同意」，在此嚴正澄清，市府對錢康明提前邀約具體人選作為跨年晚會主持人一事毫無所悉，絕無於標案評選前先敲定政府標案具體執行人選，惟本案自始自終都無標案發包之具體規劃，敬請各界協助澄清。