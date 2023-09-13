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錢康明再爆料竹竹跨年晚會內幕！新竹市府5點回擊：是他自己退群

▲錢康明今日再度針對竹竹跨年晚會爆出內幕，新竹市府發言人徐千晴也提出5點反駁。（圖／記者呂炯昌攝）
▲錢康明今日再度針對竹竹跨年晚會爆出內幕，新竹市府發言人徐千晴也提出5點反駁。（圖／記者呂炯昌攝）

記者李春台／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明今（13）日再度針對新竹跨年晚會是否籌辦的相關內幕進行爆料，錢康明表示，沒有不辦跨年，並強調自己還做了跨年資料移交。對此，新竹市府發言人徐千晴提出了5點聲明駁斥，強調當時即共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名指導單位。至於錢康明所指「竹竹跨年工作群組」消失一事，徐千晴說，錢康明是自行退出群組，並非無故被消失。

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徐千晴表示，對於錢康明指「2023跨年晚會停辦係在其9/11離職後之決定」，此乃完全錯誤。早於今年7月，新竹縣市政府即展開跨年晚會相關討論，當時即共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名指導單位，協助活動所需行政事務，包含場地租借及交管等。

第二點，對於錢康明提及被消失的「竹竹跨年」工作群組，徐千晴指出，市府為釐清爭議，也在此公布工作群組內共計文字2則、貼圖4則之全數內容，均無提及任何具體工作事務，錢是自行退出群組，並非無故被消失。另洽詢新竹縣政府人員，創建此群組之目的亦僅係協助民間主辦之大新竹跨年晚會，並無其他目的。

至於錢康明離職所交接之6頁單面A4簡報資料，經了解為活動辦理場地、煙火施放之概念建議，明顯可見屬於活動早期發想之規劃階段，亦無任何廠商名稱及報價資訊。市府強調，7月新竹縣市政府決議由民間主辦後，意味市府將不會使用跨年晚會追加之公務預算，回歸民間單位自行籌備辦理。市府亦公布該6頁單面A4簡報資料，市府公務人員絕不可能僅以如此簡略文件籌備活動，請勿惡意揣測、無限上綱。

對於錢康明表示「3/27議會臨時會通過跨年晚會追加預算350萬」，市府指出，此為完全錯誤訊息，跨年晚會追加預算350萬，是6月才由新竹市議會定期會中通過。

最後對於錢康明附圖說明「3/30聯絡學弟、學妹來當跨年晚會主持人，獲得同意」，在此嚴正澄清，市府對錢康明提前邀約具體人選作為跨年晚會主持人一事毫無所悉，絕無於標案評選前先敲定政府標案具體執行人選，惟本案自始自終都無標案發包之具體規劃，敬請各界協助澄清。

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