特企／台每年新增洗腎人數坐滿小巨蛋？醫：應從慢性腎臟病著手

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，慢性腎臟病因初期症狀不明顯，近6成被診斷時已是晚期(3-5期)，此時腎功能已受損且不可逆；腎功能下降恐讓病人加速面臨住院、洗腎、死亡等問題。過去用於治療慢性腎臟病的藥物，如血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)、血管張力素第二型受體阻斷劑(ARB)或配妥西菲林(Pentoxifylline)等藥物，對於延緩腎功能下降仍有侷限，值得慶幸的是，目前SGLT2抑制劑可以幫助延緩腎功能下降，進一步降低住院、洗腎或死亡的風險，有望破除台灣洗腎王國別名，達到慢性腎臟病照護的願景。
全台灣慢性腎臟病人口已突破200萬，換算約平均每8位成人就有1人患有慢性腎臟病，而末期腎臟病發生率與盛行率多年以來也高居全球之冠，在這個背景下，台灣每年新發生的洗腎人數更是超過12,000人，足足可以坐滿一座小巨蛋！台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，針對洗腎的源頭-慢性腎臟病加強防治，是改善台灣人民腎臟健康的重要課題。
當腎臟因為疾病受損，導致腎功能出現超過3個月以上的持續損傷，就稱為慢性腎臟病，此時腎功能已不可逆。吳麥斯理事長說明，慢性腎臟病帶來的腎功能下降與住院、洗腎、死亡三大危機息息相關，不但容易引發心衰竭、動脈粥狀硬化、高血壓、心肌梗塞等高危險性的心血管疾病，隨著腎功能越差，將大幅增加住院與死亡的風險，根據統計顯示，慢性腎臟病患者可能因為腎功能惡化而面臨每年平均掛2次急診、每次住院天數長達10天，且每5位患者就有1人在住院後一個月內會面對再次住院，甚至死亡的威脅，對生活品質、經濟、家庭都造成劇烈影響。因此，對於背負腎功能惡化、住院、洗腎、死亡等多重壓力的慢性腎臟病患者，如何透過腎絲球過濾率(eGFR)及尿中白蛋白尿/肌酸酐比值(UACR)綜合評估腎功能狀況，及早發現治療，是腎臟病防治的關鍵。
台大醫院腎臟內科醫師趙家德指出，延緩腎功能惡化，以進一步減少未來住院、洗腎與死亡風險是慢性腎臟病的重要目標，為此，臨床上十分重視及早診斷、定期追蹤、積極治療、危險因子控管的治療策略。舉例來說，腎臟病、糖尿病、心血管疾病三者密不可分，約有5成心衰竭患者、4成糖尿病患者會同時患有慢性腎臟病，所以應安排多專科團隊模式以顧及腎糖心的共病照護。
在藥物治療方面，除了過往常用的血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)、血管張力素第二型受體阻斷劑(ARB)或配妥西菲林(Pentoxifylline)等藥物，國際腎臟醫學會(Kidney Disease Improving Global Outcomes)也於2023臨床指引中，將SGLT2抑制劑列為慢性腎臟病治療建議使用藥物，且考量到慢性腎臟病的影響層面非僅單一器官，同時兼顧藥物與生活型態的改善，配合減重、適度低蛋白飲食、控制血壓和血糖等方式，可以協助患者更穩定的保護腎功能。
醫師趙家德提醒，讓腎功能惡化的因素非常複雜，已知具有腎臟病危險因子病人接受篩檢比率卻只有兩成，呼籲本身具有三高、肥胖、吸菸、長期服用未經醫師處方藥物、高齡(65歲以上)、腎臟病家族史等高風險因素的民眾，應定期安排腎功能檢查，若出現「泡(泡泡尿)、水(下肢水腫)、高(高血壓)、貧(貧血)、倦(疲倦)」典型症狀時，則建議儘快就醫。
此外，健康檢查中抽血與尿液報告的「腎絲球過濾率(eGFR)」與「尿中白蛋白尿/肌酸酐比值(UACR) 」容易被民眾所忽略，卻是評估腎功能的2項關鍵指標，建議民眾可以對照國際腎臟醫學會推出的慢性腎臟病風險分級表，依據低風險的綠燈到非常高風險的紅燈，到腎臟科門診就醫並安排對應的腎功能追蹤與治療方案。
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