2萬顆進口蛋引恐慌 中市府專案稽查25家業者、盯緊營養午餐
「台農公司」進口的2萬顆巴西蛋，重新洗選並延長保存期限販售，民眾擔心買到問題雞蛋、國民黨台中市議會黨團要求市府「硬起來」。市府表示，今已啟動「市售蛋品來源稽查專案」，目前查核25家業者均符合規定；教育局也積極要求業者營養午餐使用國產可溯源蛋品，若違反規定最重可終止契約。
記者顏幸如／台中報導
台中市食安處表示，今（13）日針對轄內賣場、攤商、蛋品製造業及餐飲業等加強稽查，查核項目包含蛋品來源證明、蛋品保存與販售環境，並核對供應商提供的來源與檢驗報告，25家業者皆符合規定。民眾如發現疑慮雞蛋，可向食安處反映，市府將儘速派員稽查。
食安處指出，在此次巴西蛋品事件發生前，早已安排針對進口蛋例行抽驗及專案查核。截至今年8月中，例行抽驗市售蛋品66件皆符合規定；另自7月起針對蛋品製造源頭業者啟動「液蛋製造業稽查專案」，12家液蛋製造廠皆未使用進口雞蛋；另再抽驗26件液蛋產品亦符合規定。
教育局也表示，針對超思蛋事件，已於學校午餐供應契約範本明文規範，若蛋類未使用國產在地的產品，將記點處分，屢犯未改善最重可終止契約。各校也會每日將午餐食材使用相關資訊登錄於教育部食材登錄平台，讓家長們清楚掌握。
法制局表示，消費者若買到巴西進口的過期蛋品，產生消費爭議時，可檢附具體事證向市府消費者服務中心進行申訴，市府消保單位將全力協助，爭取合理權益。