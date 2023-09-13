揭民眾黨8名黨員前科累累！她痛批柯文哲「第三方檢舉」根本噱頭

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王婉諭說，今天柯文哲宣布，要引入會計事務所的第三方機制，讓黨員匿名檢舉，防腐除弊，「坦白說，我真的看不懂這是什麼新的噱頭，還是什麼黨內內鬥的工具」。
王婉諭認為，犯罪前科是任何人都可以在網路上查到的資訊，任何政黨如果有決心要反黑，只要動動手指，執行入黨資格審查，或是接獲檢舉後，徹底調查就可以做到，不用什麼匿名檢舉。
王婉諭則列舉8名民眾黨員，包含雲林縣議員陳乙辰涉嫌共同犯恐嚇危害安全罪、花蓮縣議員傅國淵傷害罪被判拘役、雲林縣黨部執行長王新堯曾涉嫌強盜、暴力討債、雲林縣黨部北港區主任李順晟共同犯傷害罪被判刑、雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉家暴、台南黨部青年部總召集人尤信元妨害風化案判刑四個月、台南黨部執行長洪梓傑傷害罪拘役20天、人力部主任陳亞麟，收受工程回扣款遭貪污起訴。
王婉諭提問柯文哲，「對於這些涉及黑金的黨內人士，民眾黨處理的態度是什麼？還是就像你前幾天回應的：『每個人要為自己的行為負責，等判決結果出來再講，但在那之前，人總是要賺錢吃飯工作。』」
王婉諭痛批，如果是這樣的話，「這又算哪門子的超越藍綠，哪門子的拒絕黑金？」建議柯文哲掃黑不需要第三方認證的噱頭，只需要「黑、白分明」的劃清界線。