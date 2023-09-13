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揭民眾黨8名黨員前科累累！她痛批柯文哲「第三方檢舉」根本噱頭

▲時代力量立委王婉諭建議民眾黨主席柯文哲，掃黑不需要第三方認證的噱頭。（圖／資料照）
▲時代力量立委王婉諭建議民眾黨主席柯文哲，掃黑不需要第三方認證的噱頭。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

民眾黨地方黨部近日屢傳幹部染黃、染黑爭議，對此，民眾黨創政壇先例，跟管理顧問群合作建置第三方平台，供黨員匿名檢舉違反黨紀或法律的民眾黨職人員，不料，遭時代力量立委王婉諭怒批，「哪門子的拒絕黑金」，建議民眾黨主席柯文哲，掃黑不需要第三方認證的噱頭，只需要和「黑、白分明」的劃清界線。

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民眾黨地方黨部幹部近期不斷傳出染黑又染黃，新竹市長高虹安也遭爆男友干政，不只民眾黨名聲受影響，也連帶衝擊到柯文哲的選情。對此，曾經大力批評柯文哲與苗栗縣長鍾東錦站一起的王婉諭今（13）日再指，自己在716遊行點名柯文哲，要求他面對民眾黨內的黑金問題至今，民眾黨內的黑金犯罪前科連環爆。

王婉諭說，今天柯文哲宣布，要引入會計事務所的第三方機制，讓黨員匿名檢舉，防腐除弊，「坦白說，我真的看不懂這是什麼新的噱頭，還是什麼黨內內鬥的工具」。

王婉諭認為，犯罪前科是任何人都可以在網路上查到的資訊，任何政黨如果有決心要反黑，只要動動手指，執行入黨資格審查，或是接獲檢舉後，徹底調查就可以做到，不用什麼匿名檢舉。

王婉諭則列舉8名民眾黨員，包含雲林縣議員陳乙辰涉嫌共同犯恐嚇危害安全罪、花蓮縣議員傅國淵傷害罪被判拘役、雲林縣黨部執行長王新堯曾涉嫌強盜、暴力討債、雲林縣黨部北港區主任李順晟共同犯傷害罪被判刑、雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉家暴、台南黨部青年部總召集人尤信元妨害風化案判刑四個月、台南黨部執行長洪梓傑傷害罪拘役20天、人力部主任陳亞麟，收受工程回扣款遭貪污起訴。

王婉諭提問柯文哲，「對於這些涉及黑金的黨內人士，民眾黨處理的態度是什麼？還是就像你前幾天回應的：『每個人要為自己的行為負責，等判決結果出來再講，但在那之前，人總是要賺錢吃飯工作。』」

王婉諭痛批，如果是這樣的話，「這又算哪門子的超越藍綠，哪門子的拒絕黑金？」建議柯文哲掃黑不需要第三方認證的噱頭，只需要「黑、白分明」的劃清界線。

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