藍營爆8月還在進口巴西蛋 鄭文燦曝到港時間點：非新增
有國民黨立委爆料，根據海關統計，顯示8月以後仍有進口雞蛋，質疑農業部說謊，國民黨總統參選人侯友宜也批評雞蛋錯誤標示有效日期很離譜，要民進黨總統參選人賴清德出面說明。對此，今（13）日行政院副院長鄭文燦表示，雞蛋是7月17日就暫存在海關冷鏈倉庫，8月17日才提貨，並非新增到貨。
記者許若茵／台北報導
國民黨立委洪孟楷指出，農業部長陳吉仲曾經說過，7月17日已經沒有輸入巴西雞蛋，但查海關相關資料後發現，8月還有572公噸從巴西進口的雞蛋，能從巴西進口的只有超思公司，陳吉仲自己又在打臉自己。
侯友宜也提到，台農公司坦承標錯雞蛋有效日期，其實是蠻離譜的，不要讓食安問題變成傷害民眾，呼籲當過醫生的對手賴清德，對這個問題出來說一下、要表示態度。
對此，鄭文燦今接受媒體採訪時回應，經過查證結果，最後一批進口是7月17日，暫存於海關冷鏈倉庫，8月17日提貨，約有500多公噸，都是7月17日到港，並非新增。
至於台農標示錯誤，鄭文燦說明，巴西進口雞蛋效期有90日至120日，巴西包裝時就會記載效期截止日，台農蛋品是把洗選後一個月列為最後使用期限，因為已經超過4個月的期限，食藥署會同地方政府稽查後，依照《食品安全衛生法》最高可以罰400萬元，業者必須回收下架。