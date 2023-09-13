向海致敬8／百億商機！打通台灣藍色海洋公路　航港局將放寬修法

佛羅里達州議會訪團拜會高市府 陳其邁：感謝通過友台決議案

▲高雄市長陳其邁致贈美濃窯禮品予佛羅里達州議會訪團。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁致贈美濃窯禮品予佛羅里達州議會訪團。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

美國佛羅里達州議會訪問團於今（13）日拜會高雄市長陳其邁，訪團成員為布莎達卡布瑞拉眾議員（Representative Demi Busatta Cabrera）、修夫眾議員（Representative Jason Shoaf）、卡拉達由參議員（Senator Alexis Calatayud）及達維斯參議員（Senator Tracie Davis），高雄市長陳其邁藉此感謝佛州參眾議會於今年通過友台決議案，支持台灣的國際參與。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，高雄一直以來和美國有著密切的關係，目前38個姊妹市及友好夥伴城市當中，美國城市占了15個，而其中3個就位在佛州，分別為邁阿密市、羅德岱堡市及潘沙克拉市。

▲佛羅里達州議會訪團團長布莎達卡布瑞拉眾議員率團拜會高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）
▲佛羅里達州議會訪團團長布莎達卡布瑞拉眾議員率團拜會高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）
台美間所共享的民主、自由與法治精神是雙邊關係的核心價值，高雄作為台灣重要民主發源地，相當重視民主自由精神，高雄也與靠海岸的佛州有同樣的多元族群，亦為全台灣16族原住民匯聚地，雙方共享多元價值，盼持續推動佛羅里達州與高雄的合作關係。

訪團代表布莎達卡布瑞拉眾議員表示，訪團成員皆是第一次到高雄，對高雄的第一印象是一個乾淨且進步的大城市，這次訪台是很好的機會能認識台灣的文化及價值，也想藉由此行瞭解能與台灣合作及協助之處，並請益高雄市於城市治理上的經驗及挑戰。

陳其邁回應指出，在全球化下世界各國更需要彼此合作，互助將能使國際社會更加和諧，而高雄市不僅有高雄港，也積極推動高科技產業、智慧城市應用，數位轉型及淨零轉型是高雄現在的重點發展目標。尤其，世界各國皆面臨氣候變遷的挑戰，高雄與佛羅里達州城市發展上與海洋密不可分，建立一個高效率政府及韌性永續城市是重要任務。

好市多自有品牌氣泡水漂塑膠異物　已售出一千多組

進口蛋標示有問題　國民黨高市黨部告發台農公司詐欺

東京農大第二高校吹奏樂部翡翠騎士受邀國慶演出　10/8高雄搶先看

烏克蘭國家交響樂團高雄演出　陳其邁備在地好料款待

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞