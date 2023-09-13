佛羅里達州議會訪團拜會高市府 陳其邁：感謝通過友台決議案
美國佛羅里達州議會訪問團於今（13）日拜會高雄市長陳其邁，訪團成員為布莎達卡布瑞拉眾議員（Representative Demi Busatta Cabrera）、修夫眾議員（Representative Jason Shoaf）、卡拉達由參議員（Senator Alexis Calatayud）及達維斯參議員（Senator Tracie Davis），高雄市長陳其邁藉此感謝佛州參眾議會於今年通過友台決議案，支持台灣的國際參與。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，高雄一直以來和美國有著密切的關係，目前38個姊妹市及友好夥伴城市當中，美國城市占了15個，而其中3個就位在佛州，分別為邁阿密市、羅德岱堡市及潘沙克拉市。
台美間所共享的民主、自由與法治精神是雙邊關係的核心價值，高雄作為台灣重要民主發源地，相當重視民主自由精神，高雄也與靠海岸的佛州有同樣的多元族群，亦為全台灣16族原住民匯聚地，雙方共享多元價值，盼持續推動佛羅里達州與高雄的合作關係。
訪團代表布莎達卡布瑞拉眾議員表示，訪團成員皆是第一次到高雄，對高雄的第一印象是一個乾淨且進步的大城市，這次訪台是很好的機會能認識台灣的文化及價值，也想藉由此行瞭解能與台灣合作及協助之處，並請益高雄市於城市治理上的經驗及挑戰。
陳其邁回應指出，在全球化下世界各國更需要彼此合作，互助將能使國際社會更加和諧，而高雄市不僅有高雄港，也積極推動高科技產業、智慧城市應用，數位轉型及淨零轉型是高雄現在的重點發展目標。尤其，世界各國皆面臨氣候變遷的挑戰，高雄與佛羅里達州城市發展上與海洋密不可分，建立一個高效率政府及韌性永續城市是重要任務。