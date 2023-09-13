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台南便利送慶中秋 網購滿600抽金幣

▲攤商向副市長葉澤山介紹優惠之中秋商品（圖／台南市經發局提供）
▲攤商向副市長葉澤山介紹優惠之中秋商品（圖／台南市經發局提供）

記者張振興/台南報導

中秋節是傳統市場的重要節慶，台南便利送為慶中秋特別推出「好市發生月團圓」活動，今(13)日起至9月20日止，民眾只要在網站上購買滿600元，除了免運費外，還能獲得抽金幣的資格，有機會將價值6000元金幣帶回家。

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市長黃偉哲表示，中秋佳節是月圓人團圓的溫馨時刻，台南市場便利送提供多樣應景好物提供民眾選購，包括來自金華、善化、東菜市、新市以及開元市場的海產、水果以及肉品等多樣特色商品。歡迎市民上網選購，支持優質的在地市場店家，讓台南美食與你相伴，共度溫馨中秋。


經發局長林榮川說，近年來，市府積極推動傳統市場轉型，引進創新經營理念，結合在地文化特色，推廣線上逛市場的購物方式。本次活動期間會員至台南便利送網頁購買全市場商品，單筆訂單滿600元即享免運，還可以加碼抽中秋金幣，希望透過抽獎活動帶動買氣。

▲台南便利送慶中秋活動，民眾只要在網站上購買滿600元，就有機會將價值6000元金幣帶回家。（圖／台南市經發局提供）
▲台南便利送慶中秋活動，民眾只要在網站上購買滿600元，就有機會將價值6000元金幣帶回家。（圖／台南市經發局提供）
市場處處長陳豪吉表示，因傳統市場是民眾日常採買及購物的場所，近期登革熱確診個案足跡多遍及本市各熱區公民有市場，面對越演越烈的登革熱疫情，為保障市場攤商與消費者健康，市場食材新鮮且嚴格把關，在家就能買到最新鮮的美味，歡迎市民朋友可多多在台南便利送訂購。另台南市市場處幫大家整理26處市場76個攤位中秋節攻略名單，也歡迎市民朋友到其他推薦名攤找到屬於自己的美食驚喜，一起在這個節日裡感受溫馨和愉悅。各市場中秋節最詳細的美食訊息，可至台南市市場處官網(https://marketoffice.tainan.gov.tw/)查詢。

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