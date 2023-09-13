Ozone出道1周年！團員揭私下真面目 文廷被惹怒狂K子翔
從選秀節目《原子少年》出道成團的Ozone，由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，於今（13）日迎來出道1周年，他們在台北舉行「One Year O.A.O.成團周年拍照拍對」，下午進行彩排接受媒體訪問時，瘋狂互揭對方私下面貌，文廷還爆料有一次被子翔惹怒，因此拿寶特瓶怒K對方的往事。
記者吳雨婕／台北報導
談到出道滿1年的心情，佳辰表示非常開心有這個機會與粉絲互動，而且有他們每個成員親自手繪的衣服，希望粉絲會喜歡。而在出道一周年的日子，Ozone也宣布即將推出團體綜藝節目，與廣大粉絲分享團員們私下另一面。
煥鈞笑說，拍攝團綜時因為與團員住在一起，所以更知道成員們的習慣，文廷自爆過了一年，大家還是不想跟他睡，媒體追問其他成員才知道，原來是文廷睡覺會無意識的「手來腳來」。團員們彼此鬥嘴，看起來感情融洽，哲言表示平常也會有吵架的時候，最激烈的一次是子翔調皮拿公司酒精噴文廷屁股，讓文廷一氣之下拿寶特瓶動手K子翔一頓。
哲言在彩排時自招很怕鬼，就連玩「海龜湯」（推理遊戲）都超級怕，記者問到有沒有發生過什麼鬼故事，他猶豫了一下竟然脫口：「文廷的素顏算嗎？」引起全場爆笑，文廷也作勢要重現寶特瓶打人的一幕。
此外，傳出《原子少年》很有可能有第二季，Ozone被問到會不會因此有壓力，他們直言：「偶像圈起來了是好事，有壓力會越來越好，或多或少都會擔心粉絲跑走，我們也要對粉絲有信心。有競爭的話大家一起變好，前提條件是要做好該做的事情。」