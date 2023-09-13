關注「台灣有事」！日本防衛省派現役文官駐台　提升雙方安全關係

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由於1972年日台斷交之後，日本與台灣沒有設置正式的外交機構，但日台交流協為會形同於實質的大使館，在維持雙邊關係起很大的作用。目前日本經濟產業省和外務省等政府機關，在日台交流協會派駐的都是現役職員，唯獨防衛省因身份敏感，為避免中國反彈，至今都是派遣退役自衛官。
報導指出，去年原先就傳出派遣官員計畫，但在日本一家媒體進行報導後，東京擔心北京當局的反應，而將計畫暫停。
日本防衛省像《路透社》表示，只會尋求和台灣建立「非政府」關係；台灣外交部也婉拒置評，並表示，「將會繼續加深與日本等志同道合夥伴的合作」。
雖然中國外交部並未立即回應置評要求，但據了解，國台辦發言人陳斌華已於13日表示，敦促日方汲取歷史教訓，恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行。
在日台斷交後，雙方仍維持包括議員外交在內的民間工作關係，在2016年蔡英文政府上任後，民進黨與日本自民黨之間的交流尤其活躍。
《共同社》報導指出，自民黨和民進黨從2021年開始舉行日台執政黨「外務防衛2加2」會談，基於中國加強對台軍事壓力，台日雙方在安全保障領域加強合作。相關人士指出，雖然這次也有提議派遣現役自衛官，但最終仍是派遣文職人員。