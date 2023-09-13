綠能轉型！大同與歐洲能源交易所簽戰略合作 助台企業不碳焦慮
大同及旗下專注能源事業的子公司大同智能，於今（13）日偕同歐洲能源交易所（European Energy Exchange, EEX）、德銀遠東投信、台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會，以及國內大型金融集團，分享全球淨零碳排發展–台灣企業因應之道與商機，共同探討了台灣特殊的碳費與自願性碳交易的碳訂價制度，以及如何適當配套來幫助企業淨零轉型。
記者許家禎／台北報導
大同在全球應對氣候變化的關鍵時刻，有鑑於目前全球碳市場最成功的典範是歐洲碳排放交易體系（EU - ETS），加之今年歐盟通過開始實施邊境碳價調節機制（CBAM），大同與歐陸最著名的能源與碳交易平台歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄（MOU），以提供台灣企業更好的歐洲碳市場相關服務。
雙方同意在下列幾個方向合作：
1.資訊共用：特別是共同分享在歐洲與台灣交易所交易的環境與能源類產品方面。
2.企業服務：支持與協助台灣企業參與歐洲能源交易所。
3.共同活動：組織與舉辦不同形式的活動，如論壇、研討會等。
4.協同推廣：在台灣與歐洲共同推廣碳市場發展。
大同董事長王光祥表示，大同轉型綠能獲國際肯定，將與歐洲能源交易所就碳交易等各種綠能商機加強合作，聯手打進「淨零碳排」的世界盃。王光祥強調，此次簽署MOU顯示大同轉型進入開花結果階段，集團由家電與電子起家，一路進展至資通訊再到綠能轉型，為百年企業注入新活水，在電力、再生能源、資訊系統及家電產業等事業多管齊下，隨著淨零碳排世界趨勢爭取商機。