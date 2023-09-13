▲研究：青少年具「1區能力」有助減緩憂鬱！　專家：父母應從情緒同理給予協助　

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「負面情緒」區辨能力 有助減緩壓力憂鬱情緒根據一項發表於《情緒》期刊的研究指出，能夠精確而細緻的區辨自己負面情緒的青少年，比不能區辨自己負面情緒的同齡人，較不容易罹患憂鬱症。研究發現，不善於區辨並標示負面情緒的青少年，例如使用籠統詞語如「我覺得很糟」這類表達者，經歷壓力事件後更容易出現憂鬱症狀；相反的，能夠區辨並標示負面情緒者，像是「我感到惱火」、「我感到沮喪」、「我感到很羞恥」等句子描述自己情緒者，更善於管理壓力導致的情緒和行為後果，進而降低負面情緒隨時間惡化成憂鬱症的可能性。結果證實，增加「負面情緒」區辨的能力，能夠減緩壓力所造成的憂鬱情緒。
覺察情緒來自何種問題 理解而不陷低潮衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，增加「負面情緒」區辨的能力，能夠先覺察、理解自己，知道情緒背後真正要因應的問題是什麼，就有助於減緩壓力所造成的憂鬱情緒。比如分手時有些人可能會為自己找很多分手理由，但不管是什麼原因，如果能認清對方就是不再愛自己，能夠細分、看清現實狀況和自己所在意的，就不會陷入低潮而無法有效因應，也不會把力氣耗在那裡，減低負面情緒隨時間惡化成憂鬱症的可能性。若心情影響到生活，就需要尋求專業醫師的協助。
同理、訴說、區辨、練習 四招面對負面情緒董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，父母或師長可找機會引導青少年學習、練習區辨負面感受，試著從以下幾點著手：
一、「同理心」了解、體會青少年可能經歷的憤怒與任何混亂情緒。
二、「願意說出」引導青少年願意敘述，從中協助釐清真正讓他們困擾的癥結點。
三、「區辨情緒」協助他們了解真實感受及情緒背後隱藏的訊息，例如表現出無所謂是因為感到無力、憤怒其實是對事物不滿、恐懼反應的是內心的不安…等。
四、「多次練習」鼓勵青少年練習，有助於他們遭遇困擾時能從中檢視，加速找到讓自己感覺變好的因應方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59184
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