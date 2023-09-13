蘋果停賣皮革配件！新推愛馬仕4款錶帶 外媒：雙方關係一如既往
蘋果發表會前一週，外媒消息就已傳出，蘋果不打算替 iPhone 15系列推出皮革保護殼，《彭博社》的記者還在社交平台X爆料，除了iPhone 15系列之外，他判斷Apple Watch Series 9也將停止推出皮革錶帶，蘋果甚至自上個月開始，以一折的價位出清與愛馬仕（Hermès）聯名的皮革配件給自家員工，當時更有雙方合作將劃上句點的傳言，引發熱議。
記者鄭妤安／台北報導
不過，在台灣時間今日凌晨舉行的秋季發佈會上，官方在迎來新一代 Apple Watch Series 9後，更發表推出4款全新Apple Watch Hermès錶帶，一共加起來有高達 16 種顏色可供選擇，破除與愛馬仕終止合作傳言。
《Digital Trends》表示，蘋果出於環境因素選擇不再使用皮革錶帶，但與愛馬仕的合作關係一如既往的堅固。蘋果在線商店已將所有的皮革錶帶移除，但最新的Apple Watch Hermès錶帶已上線。
4款錶帶分別為質地結實且輕盈織紋材質的Toile H；同樣為織紋風格精準細緻的編織錶帶Twill Jump；連續針織工藝環繞雙圈的Hermès Bridon；以防水橡膠打造，且能展現運動時尚的Hermès Kilim。