動漫迷看過來！台中國際動畫影展將啟售　王小棣直呼太便宜

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此屆的開幕片是本土動畫長片《妖怪森林》、閉幕片為手塚治虫經典漫畫改編的《火之鳥：回憶中的花》，兩片都是世界首映，另部幕片法國動畫《琳達想吃雞！》則是台灣首映。15日中午12時起於OPENTIX開賣預售票，預售期間原價140元的票券享80元優惠價，並有機會抽中日本來回機票，更多售票資訊及活動細節，詳見官方網站及臉書粉絲專頁。
基金會執行長林盈志補充，去年限量套票一推出就秒殺，今年為回饋影迷，再推出限量100組的「曙光套票」，每套8張優惠488元。知名導演王小棣忍不住驚呼，「60幾元就能看一部好片，實在太便宜」！
節目總監張晏榕指出，今年力邀來台的國際強檔好片包括《火之鳥：回憶中的花》、《琳達想吃雞！》、《吉他牛仔狂想曲》、《通往夏天的隧道，再見的出口》，還有美國獨立動畫大師比爾普林頓、日本Studio4℃及廣島動畫季精選等主題單元。比爾普林頓、Studio4℃田中榮子、廣島動畫季策展人土居伸彰等國際影人，也將於影展期間到台中共襄盛舉，動畫迷千萬別錯過。
為了帶領動畫迷深入動畫創作秘辛，今年首度舉辦開幕片《妖怪森林》特展及《光影之間-2023TIAF動畫創作聯展》，呈現本屆競賽台灣入選動畫作品的手稿、影像紀錄等創作歷程，展期皆自今日起至10月30日止。
另外，每年必辦的親子同歡戶外放映暨選片指南活動，將於9月23日晚間6時30分在台中火車站站前廣場舉辦，經典重映1989年的《小美人魚 The Little Mermaid》。活動當日將邀請海洋家族大哥哥大姊姊，與大小朋友一同抓住夏日尾巴，享受海底世界的美妙，當日裝扮具有夏日海洋元素的小朋友們，可於現場兌換精美小禮物，前100名入場者可獲得夏日泳圈座墊，並優先入座觀影搖滾區；當天現場購買影展預售票券者，則享有限定優惠。