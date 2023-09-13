基泰大直害民宅坍陷　檢廉再約談工地主任、基泰副總

「基泰大直」因施工造成鄰房傾斜坍陷，因坍塌前，鄰近民宅早已有異狀，住戶向北市府陳情，卻換來北市府替基泰建設的背書。據了解，台北地檢署今（13）日再度指揮廉政署，約談福益營造工地主任、基泰建設副總2人到案說明。
記者潘千詩／台北報導
根據台北市議員王世堅、陳怡君所取得的基泰大直新建工程監測案週報表顯示，7月26日，開挖連續壁前，離坍塌前44天，地面陷點已達-58.5mm，建物沉陷點達-27.7mm，2項監測的警戒值為正負16mm、行動值為正負20mm，均已經超標；建物傾斜計共有6點，其警戒值為正負1/500（412秒），行動值為正負1/300（688秒），但TI3也超標。
9月7日晚間，基泰大直建案附近民宅坍陷後，8日市議員王世堅、陳怡君先來提告基泰建設涉嫌公共危險；9日立委王鴻薇、市議員游淑慧及立委參選人羅智強也對基泰建設告發《刑法》第138條，妨害職務上掌管之文書物品罪，請檢方扣押不法所得；11日，王世堅、陳怡君再追加告發前基泰董事長陳世銘涉嫌殺人未遂。
連日來因民代告發，北檢分案後，自11日起透過政風系統、廉政署向北市府、建商調取資料，12日晚間又約談儀大工程的技術人員。今天又以證人身分約談福益營造現場工地主任、基泰建設副理，釐清相關細節。