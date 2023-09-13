巴氏量表爭議！衛福部擬3類放寬　家總怒批「飲鴆止渴」

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鑑於巴氏量表引起諸多爭議，專家與民團紛紛呼籲廢除，多黨總統參選人也喊出檢討巴氏量表措施的相關政見。昨（12）日衛福部為此邀集勞動部、民間團體、醫療長照專家進行諮詢會議，搜集相關實務經驗與意見，最終初步擬定3類可能開放免巴氏量表評估的對象，初步規劃有以下族群：
🟡自核定長照服務之日起，使用照顧服務持續6個月以上。
🟡經一名神經科或精神科專科醫師臨床診斷失智評估量表輕度以上（CDR=1以上）。
🟡原特定身心障礙重度等級以上免評項目，將失智症放寬至輕度，肢體障礙及罕見疾病不限病症，並增加兩類別：呼吸器官失去功能之障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能之障礙程度達中度以上。
📍家總批「把責任丟回家庭」
對於衛福部昨日擬定的放寬措施，家總秘書長陳景寧直言，短期來看是便民、開放的措施，但長期來說，其實就是把照顧的責任丟回來給家庭、好像國家不需要積極佈建在地居家服務、日間照顧、機構照護，甚至倒果為因，出現「反正家庭都聘移工，就不用這麼多公共資源」的想法。
陳景寧解釋，111年台灣長照使用情況分為4塊，83萬有長照需求的人口包括失能、失智老人、身心障礙者等，其中39%使用長照居家服務與日間照護、11%使用住宿機構、25%聘僱外籍看護工、25%是家人自己照顧，讓家庭自己出力去聘僱外籍看護工，反而減輕政府佈建服務的壓力，對民眾長遠來說是利空。
📍參選人提案不負責任
這次因為總統參選人開啟巴氏量表存廢戰場，陳景寧痛心表示，對於政治人物來說，這是不負責任的提案，沒有錢聘僱外籍看護的家庭怎麼辦、如何讓台灣的照顧資源充分發揮作用，這些才是民團所期待討論的議題，很多民眾不是真的一定要外籍看護，而是因為現有長照資源不足、被迫選擇聘僱外籍看護。
此外，陳景寧也說，因為總統參選人相關提案，衛福部不得不應戰，乍看之下是鬆綁一些管制，但這樣講也不合理，管制措施本來就是政府在訂定，如果可以開放更多元的評估方式，那為什麼不早一點實行，過去明知有些很重度的長輩已經不可能變好，但還是堅持要經過巴氏量表評估，這是很荒謬的情況。
📍衛福部未談長照2.0
陳景寧說，台灣很依賴移工，但未來有沒有這麼多移工是一大問題，應該思考如何讓長照2.0的佈建更完整、讓家庭不用被迫去選擇移工，但大家避而不談，且第3代移工不像前幾代那樣任勞任怨，也需要休息、會反抗不合理待遇，政府與民眾觀念卻沒改變，也導致衝突、移工失聯情況越來越多。
另一方面，隨著印尼、越南、菲律賓等傳統移工來源國經濟起飛、人口高齡化，陳景寧指出，如果這些國家的移工在本國也能輕鬆賺到2萬多塊薪水，屆時來台動力將不如以往，勞動部曾說到時候繼續往柬埔寨、緬甸找人力，但這也只是其中一種選擇。
陳景寧主張，移工一定要納入長照體系管理，並建立相應的支持力量，這次研議鬆綁巴氏量表，其實牽動非常多問題，未來甚至可能出現移工挑輕案、重症無人照顧的情況，這個改動就像飲鴆止渴，短期好像是便民措施，但長期來說，不見得是好的。