加速成長創新！英特爾出售IMS之10%股權給台積電　交易第4季完成

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英特爾今日證實已同意將IMS Nanofabrication事業（IMS）約10%的股份出售給台積電。這筆交易對IMS Nanofabrication的估值約為43億美元，與最近出售給貝恩資本（Bain Capital）的股權估值一致。英特爾仍將保留IMS的多數股權，而IMS會在執行長Elmar Platzgummer博士的領導下繼續以獨立子公司型態營運。
IMS是開發先進極紫外光（EUV）所需的多重電子束光罩寫入工具領導廠商，此工具廣泛應用於支持最嚴苛運算應用的前沿技術節點，例如人工智慧（AI）和行動應用。貝恩資本和台積電的投資，增加了IMS的獨立性，深化IMS面對未來重要發展機會的信心。
英特爾指出，投資挹注有助於增強IMS的自主性，加速企業發展，推動下一階段的微影技術創新、例如高數值孔徑（high-NA）極紫外光，引領產業朝向新型圖案化（patterning）系統轉型。
英特爾企業發展資深副總裁 Matt Poirier 表示，「這項投資展現了IMS正在開拓深入的產業合作，以推進關鍵節點的關鍵微影技術，惠及整個半導體製造生態系。隨著獨立性的增強，IMS將蓄勢待發應對未來10多年多重電子束光罩寫入工具的重大發展機會。」
在各項應用要求愈來愈高的時代，IMS在推動半導體產業的發展和進步方面扮演關鍵角色。全球半導體需求在人工智慧、普及連接、普及運算、雲端到邊緣基礎架構、感測等五大推力驅動下持續增長，市場規模預計將在2030年達到1兆美元。極紫外光微影製程的進步更是實現發展目標的關鍵因素；對於完善這些嚴格應用的前沿節點來說，也不可或缺。微影技術的進步仰賴複雜的光罩寫入工具，IMS的領先技術由此成為整個生態系創新的核心。
英特爾最初在2009年投資IMS，並在2015年收購剩餘股權。自收購以來，IMS為英特爾帶來了可觀的投資報酬，同時IMS的員工人數和產能增長了四倍，並交付了三代產品。2023年6月，英特爾宣佈同意將IMS約20%股份出售給貝恩資本。