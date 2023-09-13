防梨泰院悲劇重演！萬聖節將至 澀谷區長：別來當地狂歡
每到萬聖節當天或前夕，日本東京都會有大批民眾外出慶祝狂歡，尤其在澀谷更是人山人海。但往年龐大群眾聚集於澀谷，各種脫序鬧事行為層出不窮，再加上去年韓國首爾梨泰院的萬聖節派對演變成大規模推擠事件影響，使得當地民眾憂心忡忡。表示東京澀谷區區長長谷部健以安全為由，呼籲大眾屆時別為了慶祝萬聖節湧入澀谷。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《共同社》報導，往年10月底都會有許多年輕人聚集在澀谷慶祝狂歡，而今年又正值日本政府將新冠肺炎傳染病分類下調至「5類」，且旅遊限制大幅鬆綁，因此可以預見會有更多訪日遊客等紛紛前往澀谷參與一年一度的萬聖盛會。
長谷部健12日召開記者會時表示，如果澀谷發生像去年韓國首爾梨泰院的萬聖節人踩人悲劇，他不會感到意外，並強烈呼籲不希望民眾為了萬聖節而前往澀谷，強調當地並非派對會場。
長谷部健進一步指出，民眾在萬聖節時當街喝酒已成為常態，而且有大量垃圾堆積及民眾打鬥鬧事情況，亦構成安全風險。
自10月27日晚上至11月1日清晨，澀谷區會於澀谷站周邊實施禁酒令，同時要求區內商店在10月28至31日期間限制出售酒類飲品。另外，預計當局將派約100名警力維持秩序，並加強面向外國遊客的宣傳。
過去在新冠疫情爆發期間，長谷部健也曾於2020年及2021年呼籲大眾不要前往澀谷，但先前約莫在10月下旬才召開記者會，今年為了加大力度宣導，而提早召開。