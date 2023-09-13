第400萬旅客是來自韓國的她！來台行程要玩九份、西門町

我是廣告 請繼續往下閱讀
金小姐是與母親及妹妹同遊台灣，她表示「這次第一次來台灣，與家人來台灣玩，很高興自己成為2023年第400萬名旅客！下次還會再來」，這次來台行程四天三夜，預計到訪西門町、九份等著名景點，非常期待體驗台灣的美食及美景，希望可以藉此次旅遊機會好好享受台灣的熱情與魅力。金小姐一家人也登記參加觀光局「遊台灣金福氣—Taiwan the Lucky Land」抽獎活動，三人皆幸運抽中消費金5,000元。
王國材表示，今年人次目標市場設定以恢復疫情前（108年）5成水準（600萬人次），看到1至8月各客源市場旅客來台，包括港澳、韓國、新南向國家的馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南等，以及長線的歐美市場，均已超過疫情前一半的水準，其中越南、泰國、新加坡、馬來西亞恢復率更已超過8成。另外觀光署成立後，行政院將由副院長召開行政院觀光產業振興諮詢會議，透過跨部會、公私部門協力推展觀光。
鄭文燦表示，目前來台前三大客源市場為港澳、日本、韓國，希望東南亞、北美旅客也能持續增加，並推展郵輪旅遊，增加郵輪旅客。台灣有米其林餐廳、夜市小吃、秘境景點等多元主題旅遊，希望國際旅客多多認識台灣並喜歡台灣。
今年自5月起辦理加速擴大吸引國際觀光客方案--「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land-自由行旅客來台消費金抽獎活動」，各界反應良好，吸引許多國際旅客自發性拍攝影片在網路上分享，在社群媒體上創造許多來台話題與熱潮。此外，觀光局積極邀請國外網紅、名人來台踩線，希望透過其親身體驗，行銷台灣為安全安心之旅遊目的地，並在結合各種行銷管道強力宣傳下，讓效應持續發酵。
觀光局將升格觀光署，除透過參加國際旅展、大型活動、異業合作、辦理講座與推廣會、廣告宣傳、網紅KOL邀訪及數位行銷等，向海外目標市場強力宣傳台灣外，並加強與中央部會、地方政府、民間觀光業者協力合作推廣來台旅遊，及推動各項促銷引客措施，更積極促進與日本、韓國、越南等兩國間之雙邊觀光交流及互訪人次提升，吸引更多國際旅客選擇台灣為旅遊目的地，全力衝刺達成今年600萬來台人次目標。