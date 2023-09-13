最難訂Buffet旭集天母店9/26開幕 新菜色有雪蟹「這天」開放訂位
饗賓餐旅旗下日式Buffet品牌「旭集和食集錦」，與同集團的「INPARADISE 饗饗」同屬全台最難訂位Buffet。「旭集」繼信義店、竹北遠百店、高雄義享店之後，又將開設第四家店，進駐天母大葉高島屋，正式開幕日也終於確定為9月26日，而可開始訂位日期則為9月15日。另外，同樣受歡迎的漢來海港自助餐廳，將開設「升級版」於台北漢來大飯店裡頭，初估10月7日將開始試營運。
記者葉盛耀/綜合報導
饗賓餐旅日前開設高檔Buffet「饗A Joy」創下史上最高破四千元每人餐費，而更受矚目，集團旗下另一日系走向Buffet品牌也宣告將開第四家分店，進駐大葉高島屋5樓，更將是500坪大店，是全台繼高雄義享店之外的第二大佔地的旭集，也成為天母最大規模的吃到飽餐廳。目前已確定開幕日為9月26日，而9月15日可開始於官網接受訂位。
「旭集」餐價最便宜為下午餐每人990+10%元、最高為例假日的晚餐1990+10%元，主打日式料理，尤其著重海鮮，受歡迎的菜色包含現煎干貝，還有生魚片、鮮燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色，業者更透露，最近旭集與饗饗同樣都已增加新菜色「雪蟹」，即是日本人通稱的「松葉蟹」，標榜比盤子還大的尺寸，但是下午餐時段沒有供應。
同樣受到消費者歡迎的漢來海港自助餐廳，全台共計7家分店，也宣告將開設「升級版」吃到飽餐廳，位址就在同集團的台北漢來大飯店裡頭，預計10月7日將與飯店同步開始試營運。漢來海港自助餐廳表示，升級版的漢來海港規劃上將更訴求空間的舒適性、服務的細緻度和食材的升級，訴求的賣點是「一座餐檯即一家Fine dining餐廳」，據可靠消息，初估餐價每人也將破2千元。