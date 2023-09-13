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捐血不是你想捐就能捐！　醫提「1準則」：符合就能挽袖救人

▲捐血不是你想捐就能捐！　醫提「1準則」：符合就能挽袖救人
▲捐血不是你想捐就能捐！　醫提「1準則」：符合就能挽袖救人

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】全臺鬧血荒！台中慈濟醫院配合捐血中心辦理捐血活動，臨床醫護同仁與大眾熱情相挺，但卻有多人不符「捐血者健康標準」未能如願。台中慈濟醫院檢驗醫學科主任何承懋提醒，捐血製成檢驗合格的血品相當於藥品，一定要是最安全的，必須排除所有疑慮。

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捐血非想捐就能捐　身體健康狀況是指標

但不是想捐就能捐的！減重有成的腸胃科醫師黃德劭滿懷喜悅的捐血卻未能成功，原因是捐血紀錄顯示，減重前捐出的血液含有乳糜血，代表血脂很高很高，此次必須確認血液符合標準才能捐血。這個結果讓他頗為失望，黃德劭醫師提醒，有心捐血民眾，應注意捐血報告結果並且及時矯正才不會重蹈他的覆轍。

另一位外科住院醫院賴岳汎才剛下值班，疲憊的身軀仍滿腔熱情登上捐血車，經過中心人員面談同樣失望而歸。原因是他不久前接受過牙科的根管治療。另一位吳姓慈濟志工則是罹患過惡性腫瘤，也未能如願。

海洋性貧血輕型　靠食補成功捐血

倒是急診科副主任王耀健是海洋性貧血輕型者，曾有一段時間沒有捐血。此次血紅素達到13，開心的捐出500cc鮮血，他分享經驗指出，可以多吃一些就是有鐵質水果像葡萄、櫻桃以及菠菜、豆腐等，靠食補的方式讓血紅素慢慢上來。

身體健康無禁忌症　鼓勵挽袖捐血救人

何承懋主任指出，對捐血中心來說或者臨床使用血品的醫護人來說，一定要是最安全的，所以捐血中心依血液製劑條例訂定的「捐血者健康標準」明列不能捐血的事項，但如果身體健康也沒有一些禁忌症的話，仍鼓勵大家多多捐血。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59187

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