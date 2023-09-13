楊祐寧自爆「閨房情趣」好浪漫！他還要求「金主」：晚上潛規則我
楊祐寧老婆Melinda創立經營的保養品牌，正式進軍香港美妝殿堂。今（13）日在香港舉辦上市記者會，楊祐寧以「品牌好友」身分站台：「我老婆第一次成為我的甲方，希望她晚上會潛規則我！」並透露夫妻倆「閨房情趣」是哄女兒睡覺時一起敷面膜。
記者黃雅琪／綜合報導
Melinda以品牌CEO兼共同創辦人身分出席記者會，興奮宣布將在香港上市！老公楊祐寧以「品牌好友」身分出席活動，被問投資老婆多少金額？他笑回：「我老婆的錢就是我的錢，這樣算有投資嗎？」第一次當老公的甲方，Melinda坦言：「這個甲方當得很辛苦，沒有感覺到優勢！因為嘉賓是老公，我反而希望表現得更專業又能照顧到他，所以壓力是加倍。」
楊祐寧透露，夫妻倆在家吃完晚餐後，會一邊哄小孩睡覺、一起敷面膜，女兒很常看到他們敷著面膜跟她對話，像是夫妻倆的療癒時刻。至於會不會互擦保養品當情趣？楊祐寧笑說：「這是偶像劇情節！」但老婆懷孕時雙腿容易水腫，他常貼心按腳。
楊祐寧表示，去年監製了2部戲，將入行10多年的學習做更廣的運用，未來仍會持續開發更多新計畫。由他監製並參演的性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》正在後製階段，預計明年跟觀眾見面。
提到影集尺度問題，楊祐寧說：「尺度都有好好做拿捏，大尺度的部分都交給楊謹華了。」至於老婆會不會關切他拍戲尺度，他說：「我覺得這不是一個單一標準，應該是要看整個劇本、故事和情節的安排，她會給我尊重跟空間，但我們也會溝通。」