曹佑寧飲料喝全糖「爆低體脂」逼死人 濕身曬壯肌鬥嘴邵雨薇
邵雨薇和曹佑寧主演CJ ENM HK愛情科幻影集《火星上的維納斯》，描寫「理科女」邵雨薇和愛鬥嘴的同事曹佑寧，被傳送到只有男性的「M世界」，成為眾所矚目的唯一女性，受到男性們瘋狂追捧，但她現實中不會喜歡這種感覺「壓力有點大」。曹佑寧在劇中裸上身秀出精壯身材，肌肉線條分明，還奢侈地說：「我消化真的很快，飲料也都是全糖，反而還希望能胖一點，已經很久沒量體脂了，估計應該還是在10%出頭。」
記者蔡依庭／綜合報導
邵雨薇和曹佑寧在劇中是實驗室同事，2人平時愛鬥嘴，經常意見不合，卻一起被傳送到一個只有男性的平行宇宙，為了回到原本世界，他們企圖回到穿越時的狀態，攜手跳進游泳池、浴缸超過20次，邵雨薇對這段拍攝狀況相當難忘，因為當天有寒流，氣溫降到攝氏8度，泳池又沒有加溫設備，至今想起仍冷的直打哆嗦：「當時天氣很冷，我們要一直跳進泳池裡，還要拍攝各種出水畫面。」
被問到如果穿越到不同世界會怎麼做，邵雨薇認為會和劇中角色一樣，想找到回去原本生活的方式，「但同時也會試試看過著不一樣的生活」，希望觀眾能感受女主角在新的世界裡會有什麼樣的改變和成長。《火星上的維納斯》將於9月28日晚上8點在遠傳friDay影音、中華電信MOD和HamiVideo上線。