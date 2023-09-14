貼心服務！加工區管理處助廠商貿易業務人員研習

我是廣告 請繼續往下閱讀
前鎮科技產業園區事業廠商貿易業務人員研習會，是由加工出口區管理處高雄分處分處長游淑惠主持，有前鎮科技產業園區事業廠商的貿易業務人員與會。
加工區管理處高雄分處分處長游淑惠表示，國際貿易、稅務及關務，是科技產業園區內廠商十分重要的業務，亦是增加企業產、銷能量的基本功，為此該分處乃舉辦此一前鎮科技產業園事業廠商貿易業務人員研習會活動，以協助區內事業廠商充分掌握國際貿易規定。
游淑惠說，該分處為精進園區事業廠商貿易業務人員掌握關務、稅務及國際貿易最新規定，曾邀請凱悅通運報關公司總經理賴谷榮針對2020年版最新的「國際貿易條規」進行精闢的解析，藉以增強與會園區廠商對錯綜複雜的國際貿易業務規定，能有更深入的瞭解，以確保企業應有權益。
游淑惠並說，此次由高雄國稅局派員到場講授與廠商息息相關的「營業稅最新法令宣導與進出口報單申報實務」，透過高雄國稅局稅務人員豐富的實務經驗分享，讓廠商對於營業稅最新法令及進出口報單申報實務與國稅有更進一步的認識，並提供區內廠商與國稅局稅務的諮詢管道。
游淑惠指出，透過面對面溝通與分享，以協助區內事業廠商深入瞭解保稅通關、營業稅法及國際貿易條規等相關法令最新規定，讓區內事業廠商在推動業務時，均能掌握最大利基，進而做出最正確有利之處理。
游淑惠並指出，協助區內事業貿易業務承辦人員，瞭解海關通關、免稅區廠商稅務實務與國際貿易條規等最新規定，一向是該分處努力的工作重點，透過此類研習會對與會學員於日後保稅、通關及貿易業務之推動與執行，具有實質之助益與瞭解，不但可避免公司權益受損及觸法之情事發生，更能提升區內事業營運效率，強化產業競爭力。