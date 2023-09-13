▲每年7000人死於肝癌！　肝基會提醒篩檢「今年超了沒？」

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然而，台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。因此，定期追蹤及早發現肝癌、及早治療是根除肝病、消滅肝癌最重要的方法，全民腹超總動員的活動，就是消滅肝癌最重要的手段與工具。
保肝篩檢 逾8成民眾異常！肝基會於今年7月23日舉辦全台灣含外島金門、馬祖共24家醫療院所同步保肝篩檢，一個上午3小時總共有4663名受檢者，檢查有異常發現者達3795人（81.4%），其中10位高度懷疑肝癌。
楊培銘表示，面對肝癌，就是在腫瘤還小、未出現症狀之前就先找到它，並予以根除。本於照顧國人健康的使命，肝基會超前部署，希望結合社會各界愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超運動」，簡單、無痛、沒輻射、診斷率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌最重要的利器之一。
- B型肝炎帶原者：至少每半年接受1次腹部超音波檢查。
- 非B型肝炎帶原者：年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。
基隆市首度提供身障者 免費大規模腹超與癌症篩檢適逢疫情趨緩，肝基會在扶輪社友的愛心及善款，日前到基隆市為150名身障人士提供肝炎、肝癌及腹部超音波免費篩檢。希望藉由保肝篩檢活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤，搶在肝癌來臨之前建立防護網。
基隆市市長謝國樑、基隆市衛生局局長張賢政、基隆市政府社會處處長楊玉欣、肝基會總執行長楊培銘、國際扶輪3523地區總監楊奕蘭、台北市華中扶輪社社長謝宗憲、藝人楚宣及貴賓們一同呼籲「今年超了沒？全民腹超總動員」，希望扶輪傳愛，守護大家的健康！
謝國樑表示，誠摯的感謝這麼多「好心肝」朋友共同來守護基隆身障朋友的健康，包括華中扶輪社出錢出力的善舉，還有肝基會邀請的肝膽胃腸專科醫師。這是基隆市首次主要對身障朋友做的免費大規模腹部超音波與抽血癌症篩檢，令人感動。響應這次的活動，如果檢查出肝病或肝癌的病患，能定期追蹤及早治療，這是基隆市跨出健康城市的一大步，期盼大家都能活出最健康美好的生命。
藝人楚宣平日忙於演藝工作，直到此次代言保肝公益活動，才驚覺年過40卻從未做過腹部超音波檢查，特別呼籲大家，健康絕不能以任何忙碌做藉口，朋友親屬長輩都要相互關懷提醒，早期發現就有機會治癒。她也呼籲大眾照顧身障朋友，不放棄任何一個偏鄉死角，希望早日讓肝病在台灣絕跡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59212
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