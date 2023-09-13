拍魔神仔故事女嬰熬成少女 《妖怪森林》導演曝影片有洋蔥
2023台中國際動畫影展的開幕片，將由台灣動畫《妖怪森林》進行世界首映。這部繼《魔法阿嬤》之後受矚目的「本土魔神仔」動畫大片，歷經近10年製作。導演王世偉透露，他原想在女兒4歲時，完成一部妖怪世界的影片給她看，沒想到拍動畫竟是「不可思議的難」，拍完時女兒已12歲，甚至擔任電影裡的配音工作，「原本是我要講故事給她聽，現在由她來告訴我這個故事」。
記者顏幸如／台中報導
《妖怪森林》不僅做為「2023台中國際動畫影展」的開幕片，還將於宮原眼科附近的中山73影視藝文空間進行特展，展出電影故事的發展脈絡，包含場景、美術、角色等製作手稿與模型，並結合《我們在島上作動畫》紀錄片特映。
《妖怪森林》導演王世偉今（13）日在影展啟售記者會中透露，自己在女兒2歲時，想用2年時間拍一部動畫片，講故事給未來4歲的她看，沒想到拍動畫「竟是不可思議的難」，製作過程中主角年紀不斷修正，從4歲修到6歲、8歲，一直到女兒12歲，電影終於拍完。
令王世偉感動的是，以女兒為主角原型的《妖怪森林》，也由女兒擔任電影裡的配音工作。「她願意接受2個月魔鬼訓練與挑戰，進錄音室錄音，現在電影拍完了，接著由她來告訴我這個故事」。
王世偉說，《妖怪森林》是一部有關台灣妖怪傳說、結合很多台灣地景的冒險故事，講述一個小女孩和魔神仔成為好朋友到處遊歷，小女孩必須做出選擇，是犧牲自己成全森林的永續、或把爸媽帶回家。他希望影片讓小朋友產生同理心、勇敢面對恐懼，更希望透過影展分享台灣最在地的故事、傳播到全世界。