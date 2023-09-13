日本前法相上川陽子接外相　岸田布局引猜想

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日本「靜岡朝日電視台」報導，這是日本時隔約20年再度出現女性外務大臣。TBS電視台報導，因為外界普遍認為前外務大臣林芳正可能續任，所以上川的人事令日本政壇頗感意外。
日媒現代BUSINESS分析，這次內閣改組令人意外的是林芳正「落馬」，由同派閥同志上川取而代之。
林芳正跟上川在自民黨內同屬岸田領導的「岸田派」，上川在派閥內獲「具穩定感」的高度評價，至今歷任少子化對策擔當大臣及法務大臣等要職，且法務大臣任內也因執行奧姆真理教前教主麻原彰晃等死囚死刑聲名大噪。
因此，這些都讓上川曾被認為是成為日本首位女性首相的可能人選之一，但偏重法務行政的資歷也成為她的弱項。不過，這次被拔擢擔任外務大臣後，上述情況將大為改觀。
隨著這次人事安排將讓上川補足法務行政以外的工作經驗，或許上川未來有可能被視為有希望成為首相的候選人之一。
對岸田來說，他曾在前首相安倍晉三執政時期擔任過約4年半的外務大臣，對於這個職位有相當特別的感情。再者，岸田在執政上一直以來都很重視外交。
上川這次從林芳正手中接下要職，也可能是岸田派內在測試誰適合在「後岸田時期」出線。
靜岡電視台報導，上川1953年出生靜岡市，現年70歲。東京大學畢業後進入三菱綜合研究所工作，在當年男女平等觀念薄弱之時，她的工作主要是「事務職」（行政職）。
日本1985年制定的「男女雇用機會均等法」為上川職涯帶來重大轉變，因為這項法律改變了日本社會及公司制度，讓上川可以透過考試擔任研究職務。
上川1986年到1988年間赴美國哈佛大學研究所深造學習政治行政學，她曾說「因為自己在智庫工作，希望能在引領資訊化時代的美國求學，為日本的政策制訂提供協助」。
上川的從政之路並非一帆風順，她1996年以無黨籍身分首度挑戰靜岡縣第一選區眾議員，結果以第5名慘敗落選。
之後她加入自民黨，雖然在2000年的眾議員選舉捲土重來以些微差距險勝，但因為她不顧自民黨當時已在同選區提名人選強行參選，選前就遭自民黨除名，不過又在隔年獲自民黨回復黨籍。
上川2003年在眾議員選舉的單一選區敗北，隨後在比例代表選區「復活」當選；2004年擔任自民黨女性局長，2007年首度獲邀入閣。
隨著自民黨2012年重返執政，上川從2014年到2021年期間共3度出任法務大臣，在職天數總計1161天。
上川最讓人印象深刻的部分，就是2018年7月在法務大臣任內，讓涉奧姆真理教連串犯行（東京地下鐵沙林毒氣等犯行）遭判死刑的13人全數伏法。
上川當時在記者會說明執行死刑理由時說：「這是過去沒有前例、也不能再發生的窮凶惡極犯行，讓我國及各外國人陷入極度恐慌並震憾社會。」
報導指出，上川當年堅決的態度，至今仍讓許多人印象深刻，但因為至今無法排除崇拜奧姆真理教及麻原彰晃的人可能會對上川進行「報復」，所以上川即使卸任法務大臣後，不論走到哪裡都過著必須要有隨扈保護的生活。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1120913