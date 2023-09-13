高雄恐怖情人持刀砍殺前女友案 兇嫌逃逸15小時落網
高雄苓雅區新光路一間超商門口今（13）日凌晨發生傷人案，一名33歲的余姓犯嫌違反保護令，接近吳姓前女友，並持刀猛刺吳女手部及腿部，當場濺血，後余男逃逸，救護人員將吳女送醫救治，無生命危險；經警方全力追緝在晚間6點45分在左營區左營大路一家速食店內逮到余男，並當場查扣犯案用的水果刀一把。
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅分局於今天凌晨3時23分接獲通報，轄區新光路超商有人受傷案，立即派員前往查處，經查係余姓犯嫌（79年次）違反保護令接近吳姓被害人（89年次），並持凶器攻擊吳女手部及腿部，直到路人發現後嚇止余男這才步行離去，經119救護人員將吳女送醫救治，無生命危險。
警方隨即調閱監視器釐清案發過程，並掌握余嫌逃逸方向，余男在逃逸近15小時，直到晚間6點多，被警方發現在左營大路一家速食店購買餐飲，余男落網後。
警方表示，案發後轄區苓雅分局與刑大偵5隊立即成立專案小組，緊急報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦並核發拘票，案經專案小組調閱周遭監視器，鎖定涉案人行蹤，晚間在速食店逮捕涉案之余男，並查扣水果刀1支，全案將依涉嫌刑法殺人未遂及違反家暴法罪嫌移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。