新加坡詐騙案件數逐年攀升　上半年大增逾6成

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其中，今年上半年共接獲2萬2339起詐騙案件通報，比去年同期的1萬3576件大增64.5%。
據了解，其中不乏旅星台灣人受害，並以假冒新加坡移民與關卡局（ICA）及假公安的詐騙類型居多。
雖然詐騙案件數攀升，但新加坡警方表示，今年上半年詐騙案件涉及金額為新幣3.345億元（約新台幣78.5億元），較去年同期略減2.2%。警察部隊與其他政府機構、私部門緊密合作，強化打詐措施以減少受害人損失。
警方指出，求職詐騙、電商詐騙、假冒友人來電、釣魚詐騙及投資詐騙為今年上半年的前5大詐騙類型，佔總案件數83.8%。
另外，警方表示，今年上半年接獲超過750起涉及手機下載惡意軟體的詐騙通報，被詐騙的總金額至少為新幣1000萬元。
為進一步打擊詐騙，星國警方去年擴大成立反詐騙指揮處，強化詐騙案相關執法及調查工作。星政府也推出ScamShield手機應用程式供民眾下載使用，這款App透過比對已知的詐騙號碼清單，過濾打來的電話及收到的簡訊。
星媒報導，ScamShield至今已被下載逾63萬次，攔截至少770萬則詐騙簡訊及8萬6000通詐騙電話。反詐騙指揮處也與多家銀行聯手，及時阻止受害人將款項轉給不法之徒。（編輯：陳慧萍）1120913