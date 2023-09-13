華為強碰蘋果！中國消費者「換手機周期」創新高 下半年競爭激烈
蘋果今（13）推出全新的iPhone 15系列，此前華為更是才剛推出「Mate60 Pro」旗艦系列，高端智慧型手機市場一時好不熱鬧。然而，外界對於這些新機是否能掀起「換機潮」各有分析。其中最新一份由科技市場研究機構的最新數據顯示，全球手機市場已經呈現連續8季下滑，而中國消費者的換機周期更是來到歷史新高。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《每日經濟新聞》報導，中國消費者在過去手機消費黃金期時，平均每一年多就換一次手機，但到了5、6年前開始，手機銷量大幅下跌，也呈現「一年一換」變為「三年不換」，去年中國境內手機市場整理出貨量比起去年少了22.6%，5G手機出貨量也年減19.6%。
綜合國際數據資訊公司（IDC）與科技市場研究機構「Counterpoint」報告，2023年第二季全球智慧型手機銷量下滑，這已經是連續第八季的下滑態勢，中國智慧型手機市場本季也年減2.1%，去年「換機周期」更是長達43個月，達到歷史新高周期。
中國智慧型手機品牌真我（Realme）副總裁、中國區總裁徐起對此也提到，受到經濟復甦情況、品牌新機回歸等不確定因素影響，中低階市場消費者的料將更加謹慎，而下半年手機銷量將取決於整體趨勢走向，跟去年相比料將不會有太大差異，唯獨受到蘋果、華為新款手機刺激，競爭只會更加激烈。