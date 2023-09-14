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曾國城、蔡亘晏專訪／不露臉面試！責任制老闆城哥靠1招抓問題

▲《他馬克老闆》曾國城（左）、蔡亘晏專訪，曾國城承認自己是「責任制」老闆，不參與面試員工過程，而是透過「執行過程」了解員工適任與否。（圖／記者葉政勳攝影）
▲《他馬克老闆》曾國城（左）、蔡亘晏專訪，曾國城承認自己是「責任制」老闆，不參與面試員工過程，而是透過「執行過程」了解員工適任與否。（圖／記者葉政勳攝影）

記者黃雅琪／台北報導

瞿友寧執導喜劇電影《他馬克老闆》改編自知名網漫《我是馬克》，講述上班族的日常生活與心境。飾演「慣老闆」的曾國城、飾演「職場女強人」Rita的爆花蔡亘晏接受《NOWnews今日新聞》專訪，曾國城自認是「責任制」類型的老闆，通常不參與面試員工過程，傾向於透過「執行過程」去了解員工適不適任。

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▲《他馬克老闆》曾國城（左）、蔡亘晏（爆花）專訪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲曾國城（左）、蔡亘晏主演電影《他馬克老闆》，在片中有許多對手戲。（圖／記者葉政勳攝影）

重視凝聚力！曾國城強調自己是「責任制」老闆

曾國城2015年創立的乾拌麵品牌，第一年營收就高達新台幣3000萬元，更曾創下年營收新台幣2億元的佳績，副業經營得有聲有色！曾國城坦言自己是「責任制」的老闆：「希望凝聚大家有共同向心力的老闆，大家如果不是為了一個共同願景，你每天上班18個小時又怎麼樣？」他認為上班時間可以彈性一點，避開尖峰時段，效率與凝聚力才是最重要。

▲《他馬克老闆》曾國城專訪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼電影《他馬克老闆》曾國城專訪，他強調了解員工狀況很重要。（圖／記者葉政勳攝影）
▲《他馬克老闆》曾國城專訪。（圖／記者葉政勳攝影）
 
不露臉面試員工！曾國城透過「執行過程」找出問題

「我何必出面讓你知道我喜不喜歡你！」曾國城不會參與面試員工環節，避免成為求職者認定的「決策」對象，他傾向於透過內部活動、執行項目了解員工能力，每個人是否符合自己的職位；假如發現「不適任」的同仁，曾國城坦言：「會跟主管說要注意誰，要了解是他不理解工作內容，還是不能負荷工作需求。」

▲《他馬克老闆》蔡亘晏（爆花）專訪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲▼蔡亘晏在電影《他馬克老闆》中飾演「職場女強人」。（圖／記者葉政勳攝影）
▲《他馬克老闆》蔡亘晏（爆花）專訪。（圖／記者葉政勳攝影）
 
正義感超強！公車司機催趕80歲婆婆下車　爆花怒吼全場安靜

爆花蔡亘晏演出「職場女強人」Rita，自認角色與自己很像正義感超強：「朋友被欺負，我會衝出來跟對方吵架那種個性！」爆花說自己最看不慣「對老人家不禮貌」的人，年輕時遇到出言不遜的公車司機，下雨天卻不停催促年約80歲的婆婆下車，此舉令爆花氣炸當場低聲怒吼司機：「等一下！」整台車瞬間安靜，但她對婆婆很歉疚，讓她得在緊張氛圍下下車。

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