世界有機青年高峰會登場　26國專家學者齊聚探討有機農業發展

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花蓮縣有機驗證戶數691戶、有機驗證面積達到3,189公頃，有機驗證面積及農戶數都排名全國第一，也是唯一驗證面積超過三千公頃的縣市。花蓮縣政府更率先在2023年8月16日發布訂定「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導辦法」，成為第一個將有機促進區法制化的縣市，以具體公共政策鼓勵有機農業群聚及形成聚落，後續將串聯中央機關、民間團體等各方攜手合作，由下而上推動花蓮有機農業，邁向有機首都目標。
IFOAM Asia國際有機農業聯盟亞洲分會主席Mathew Joh指出，有機農業先驅者為現代有機農業的發展鋪平了道路，特別感謝臺灣的陳世雄博士和IFOAM前主席Andre Leu博士，期待他們分享鼓舞人心的經驗和智慧。並強調有機農業的四個原則，這些原則包括相互關聯的環境、道德和倫理原則，是有機農業運作的基礎，也是應對當代社會挑戰、實現永續發展目標議程的具體行動之一。
高峰會以「青年在有機產業的機會」為題，上午場由海星有機農業諮詢培訓機構執行長Konrad Hauptfleisch進行專題演講，解析青年在有機農業中的角色和責任。四場次特別演講帶領參與者們深入瞭解臺灣有機農業的歷史、講述青年與公共政策的關係、解釋一般人對於安全農藥的迷思、說明有機種子的重要性等，會中多項精采演說，讓在場與會人士深獲啟發。