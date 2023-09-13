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世界有機青年高峰會登場　26國專家學者齊聚探討有機農業發展

▲2023世界有機青年高峰會登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲2023世界有機青年高峰會登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／綜合報導

全球深具影響力的有機農業盛會「2023世界有機青年高峰會」今(13)日展開，為期兩日的論壇會議，邀請世界各地的有機農業專家、政府代表和青年農民齊聚，共同探討有機農業的未來、市場機遇以及永續發展。

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高峰會有來自全球26個國家的嘉賓以及台灣各地的重要推動者們參與，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣於108年成立有機農業促進辦公室，今年進一步成立有機促進農業區，為農友提供廣泛的資材和有機驗證支持，並積極推動校園營養午餐，以支持有機農產品的應用，並鼓勵多元化的農產品。

▲2023世界有機青年高峰會登場，26國專家學者齊聚。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲2023世界有機青年高峰會登場，26國專家學者齊聚。（圖／記者陳美嘉翻攝）
花蓮縣有機驗證戶數691戶、有機驗證面積達到3,189公頃，有機驗證面積及農戶數都排名全國第一，也是唯一驗證面積超過三千公頃的縣市。花蓮縣政府更率先在2023年8月16日發布訂定「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導辦法」，成為第一個將有機促進區法制化的縣市，以具體公共政策鼓勵有機農業群聚及形成聚落，後續將串聯中央機關、民間團體等各方攜手合作，由下而上推動花蓮有機農業，邁向有機首都目標。

IFOAM Asia國際有機農業聯盟亞洲分會主席Mathew Joh指出，有機農業先驅者為現代有機農業的發展鋪平了道路，特別感謝臺灣的陳世雄博士和IFOAM前主席Andre Leu博士，期待他們分享鼓舞人心的經驗和智慧。並強調有機農業的四個原則，這些原則包括相互關聯的環境、道德和倫理原則，是有機農業運作的基礎，也是應對當代社會挑戰、實現永續發展目標議程的具體行動之一。

高峰會以「青年在有機產業的機會」為題，上午場由海星有機農業諮詢培訓機構執行長Konrad Hauptfleisch進行專題演講，解析青年在有機農業中的角色和責任。四場次特別演講帶領參與者們深入瞭解臺灣有機農業的歷史、講述青年與公共政策的關係、解釋一般人對於安全農藥的迷思、說明有機種子的重要性等，會中多項精采演說，讓在場與會人士深獲啟發。

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