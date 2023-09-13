名家論壇》盧燕俐／該棄0056、00878　改存00929嗎？

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如果手上還有閒錢，應該要加碼目前高息ETF規模前兩大的0056(元大台灣高股息)、00878(國泰永續高股息)，還是改買00929？有選擇性障礙的人，不妨釐清幾件事，也許更能做出適合自己的決策。
1.需要每月現金流，00929是首選：
0056和00878目前都是季配息，00929則是唯一一檔月配型台股高息ETF，特別適合每月有現金流需求的人，尤其是屆臨退休或已退休人士，多一份穩定的被動收入，生活品質更有保障。
然而，「月配息」不應是一檔ETF主要訴求，無論0056和00878或其他高息ETF，在競爭壓力下，未來是否會順應民意改月配息，或基金公司再發行新的月配息ETF，且拭目以待。
2.只看短期績效評比並不公平：
曾有理財達人強調，「00929三個月績效完勝0056和00878，所以最值得存股！」這樣的推論不盡公平，主要是因為這三個月來，台股呈現盤整，從萬七回檔至萬六，00929強調低波動，兼重ROE(股東權益報酬率)，又設法避開景氣循環股，因而繳出了15.18％的亮麗成績(統計至9月12日)，比同期0056的12.6％和00878的9.59％，都略為勝出。
可以理解，盤整盤與空頭時，這類低波高息ETF獲利有機會較突出，但多頭時，能否延續「績效王」寶座，就有待更長的時間驗證。換句話說，未來5~10年，總報酬率到底會鹿死誰手，現在就下結論，似乎有些言之過早。
3.認同ETF選股邏輯再來配置：
高股息ETF單就名稱來看，並不容易分辨，讀者可進一步掌握內涵，才能判斷該如何配置。0056含有預測功能，挑選未來一年股息可能最佳的50檔為成分股，00878除了用ESG先篩選一輪，也特別重視過去三年的配息排名與穩定度，各有各的特色。
重點是，投資市場風水輪流轉，去年台股走空，0056大跌18.11％，00878則發揮抗跌功能，只跌9.49％，但隨著AI族群大漲，0056今年也飆漲36.52％(統計至9月12日)，大贏同期00878的26.14％。接下來，第四季哪檔高息ETF最會漲？明後年的績效冠軍又是誰？恐怕沒人敢拍胸保證！
所以，該棄0056和00878，轉買00929嗎？舊愛有歷史績效與配息紀錄可供參考，新歡也有迷人之處，且目前看來後勁十足，如果預算夠，也不知怎麼選，全部配置也是一個方法，只是資金比重可得自行拿捏。
回過頭來說，也是我在本專欄多次強調的，高息ETF的配息，本身就是另一種自動停利的功能，如果想多累積一些財富，與大盤連動性強的市值型ETF，還是最值得年輕人和小資族長期存！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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