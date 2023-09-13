影音／林心如揭《有生之年》選角祕辛！吳慷仁衝著「爸媽」接演
TVBS原創劇集《有生之年》首映記者會今（13）日舉行，製作人林心如透露當初一開始選定的角色就是高家爸媽楊貴媚和喜翔，而最難定的角色是高家老二鄭元暢，因為要像誰又不像誰，語帶玄機的要大家鎖定開播，就知道背後的意義。高家老大吳慷仁受訪提到，他就是衝著楊貴媚和喜翔接演，而且繼《狂徒》之後又和高家老三林哲熹合作，默契不在話下。
記者羅凌筠／台北報導
談到拍攝《有生之年》的心情，吳慷仁依舊表示這部戲是自己拍得最開心的一部，第3次遇到許肇任導演，這次終於聽懂他在說什麼。張榕容飾演他的高中初戀，提到戲裡因吳慷仁而受傷，甚至開始忘東忘西，人生整個卡卡的。被封為螢幕情侶的爸媽楊貴媚、喜翔，被發現兩人不同調，在記者會上隔得很開，楊貴媚直說：「是他不跟我一起啦！」喜翔笑說：「我老婆很兇。」
謝祖武20歲帥兒謝展榮獻出螢幕處女作，在戲裡飾演鄭元暢、方志友的小孩，和孫可芳也有感情對手戲，鄭元暢透露：「我在戲裡的家庭裡丟進很多想像，我父親是傳統高壓教育，我反而希望自己跟孩子是朋友。」方志友也表示3人的親子關係像是朋友，本身兒子6歲的她，很懂媽媽想介入小孩談戀愛的心情，笑說：「如果兒子約會，我應該也想去看。」
《有生之年》以高家的生活為故事舞台，楊貴媚、喜翔夫妻倆靠著早餐店拉拔3個兒子長大，大哥吳慷仁是個再落魄都要活得帥氣的魯蛇，二弟鄭元暢是極力追求完美且貼心的孝子，三弟林哲熹則是直率又傲嬌的老么，隨著吳慷仁店面倒閉，賠光老媽棺材本後返家，一家人開始各自面對自己人生的課題。
《有生之年》將於9月17日起每周日晚間8點八大戲劇台、晚間10點華視播出。Netflix、中華電信MOD、Hami Video影劇館+、愛奇藝國際版、Astro QJ、Viu也能同步觀看。9月23日起，每周六晚間10點於TVBS42頻道播出。