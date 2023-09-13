中國否認下達iPhone禁令！「蘋果發表iPhone 15」卻遭微博降溫

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中國外交部今被問及相關報導時，發言人毛寧回應指出「中國沒有發布法律、法規或是政策指令禁止購買和使用外國品牌手機，包括蘋果手機」，同時她也強調中國政府高度重視資訊和網路安全，並對國內外企業一視同仁，「希望所有行動電話公司嚴格遵守中國的法律和法規，並且強化資訊安全管理。」
隨著科技、資訊與數據安全逐漸成為中美兩國交鋒且高度關注的國安議題，北京政府也愈來愈強調使用本地產的科技產品，同時逐漸修訂有關「間諜」的法規用以應對特定企業、實體甚至個人；與此同時，在中國有多名「微博大V」和X平台知名推主「李老師不是你老師」等，也發現在中國社交平台上今年的蘋果發表會聲浪被刻意「冷淡化」。
往年討論度總是爆棚的蘋果發表會，今年卻連微博熱搜榜前50名都沒有擠入，就連中國網友們也直呼「確實有點詭異」，反而是法國輻射監管機構以「電磁波過強」為由，要求蘋果停售iPhone 12的相關話題名列榜上，這個現象也引發網友們紛紛猜測這是北京管理階層刻意「打壓消息」讓蘋果買氣降溫的方式。
多個市場專業機構也認為，在經濟復甦疲軟、北京政府刻意鼓勵國內消費者購買華為手機、對蘋果冷淡的態度下，iPhone 15系列手機的銷量預測將呈現下調趨勢。
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