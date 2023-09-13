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中國否認下達iPhone禁令！「蘋果發表iPhone 15」卻遭微博降溫

▲蘋果推出最新的iPhone15系列，但微博上相關討論卻遠不及往年熱度，中國政府則強調對國內外企業一視同仁。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘋果推出最新的iPhone15系列，但微博上相關討論卻遠不及往年熱度，中國政府則強調對國內外企業一視同仁。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

蘋果今（13）發表iPhone 15系列手機，新款蘋果手機的登場是否能帶動中國國內消費與經濟復甦掀起外界關注；然而，有別以往蘋果發表會的轟動，有網友發現今年中國社群新浪微博將「蘋果發布會」話題移出熱搜榜，針對此前「政府禁用iPhone」的消息，中國外交部發言人毛寧更是反駁表示「中國政府高度重視資訊和網路安全，並對國內外企業一視同仁」。

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作為蘋果生產鏈重要一環的中國，日前自有的華為品牌才宣稱在美國晶片封鎖下突破制裁，推出旗艦款新機「華為Mate60 Pro」，吸引了不少國內消費者的「換機潮」；再加上此前媒體報導稱，中國政府已經對政府員工使用蘋果iPhone手機擴大了現有的限制，並告訴在部份中央機關工作的員工，工作上不得使用他們的蘋果手機，皆令收入與製造皆仰賴中國的蘋果公司面臨更大挑戰，營收前景未明的情況更是直接反映在其股價上。

▲華為「Mate 60 Pro」智慧手機一開售，中國多地門市都排起長隊。（圖／翻攝自微博）
▲華為「Mate 60 Pro」智慧手機一開售，中國多地門市都排起長隊。（圖／翻攝自微博）
中國外交部今被問及相關報導時，發言人毛寧回應指出「中國沒有發布法律、法規或是政策指令禁止購買和使用外國品牌手機，包括蘋果手機」，同時她也強調中國政府高度重視資訊和網路安全，並對國內外企業一視同仁，「希望所有行動電話公司嚴格遵守中國的法律和法規，並且強化資訊安全管理。」

隨著科技、資訊與數據安全逐漸成為中美兩國交鋒且高度關注的國安議題，北京政府也愈來愈強調使用本地產的科技產品，同時逐漸修訂有關「間諜」的法規用以應對特定企業、實體甚至個人；與此同時，在中國有多名「微博大V」和X平台知名推主「李老師不是你老師」等，也發現在中國社交平台上今年的蘋果發表會聲浪被刻意「冷淡化」。

往年討論度總是爆棚的蘋果發表會，今年卻連微博熱搜榜前50名都沒有擠入，就連中國網友們也直呼「確實有點詭異」，反而是法國輻射監管機構以「電磁波過強」為由，要求蘋果停售iPhone 12的相關話題名列榜上，這個現象也引發網友們紛紛猜測這是北京管理階層刻意「打壓消息」讓蘋果買氣降溫的方式。

多個市場專業機構也認為，在經濟復甦疲軟、北京政府刻意鼓勵國內消費者購買華為手機、對蘋果冷淡的態度下，iPhone 15系列手機的銷量預測將呈現下調趨勢。

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