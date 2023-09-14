太空旅遊快成真！中、美遊客料成大宗 2027年規模達17億美元
隨著太空科技不斷進步，太空探索已被美、中、俄、印等多國視為一個重要的使命，就連民間企業如貝佐斯的藍色起源（Blue Origin）、馬斯克的「Space X」等也對將人類送上太空視為重要任務，根據香港中文大學商學院發布的白皮書，太空旅遊的全球市場規模預計將於2027年達到17億美元，其中以美國及中國為兩個最大的潛在市場。
國際中心楊智傑／綜合報導
太空探索過去被認為是除了超級富豪外，絕大部份的人都無法參與的旅遊計畫，但香港中文大學商學院發布的白皮書提到，這一項新興產業的障礙正在慢慢被消弭。隨著太空技術不斷發展，太空旅遊的成本將會下降，這也使太空旅遊的全球市場規模將有望大幅提升，其中美國與中國的遊客將成為大宗。
文內提到，在潛在市場內又以中國遊客比美國遊客具更意願到太空旅遊，原因出於後者仍對太空旅遊的風險有較大顧慮。相關領域企業往往在亞洲市場投放廣告時採用「主張不同尋常經歷」作為策略，而在西方市場則會在宣傳中強調其安全性，提供更具體的科技資訊，以減少旅客對風險的憂慮。
計畫於2027年開業的豪華太空飯店「Voyager Station」也吸引大批太空遊客的好奇，白皮書指出，中美兩國遊客普遍希望能在太空飯店享用人工重力泳池、按摩以及客房送餐等服務；另外，中國遊客較偏好在太空艙內享受飯店設施例如觀看電影等活動，美國遊客則對「戶外性」的太空導覽團更有興趣。
此外，太空旅遊公司還有望採用機器人與人工智慧在太空飯店協助營運、提供服務。這是因為將機器人送往太空的成本往往比派遣人類要低得多，機器人們也可以被留在太空而不返回地球，同時也可以分別按照需求打造親切造型或專業樣貌的機器人，協助旅客進行「登機」或諮詢旅遊保險等不同情況。