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美國 FDA 已正式核准莫德納與輝瑞最新加強針，包括 6 個月至 11 歲兒童也採緊急授權。兩家疫苗藥廠均公開表示，從研究中發現新疫苗對美國目前流行的主要毒株 EG.5 也有效。
mRNA 疫苗已經更新病毒株，默德納、輝瑞和 Novavax 都在上週提交新版疫苗的臨床研究成果，指出更新病毒株的疫苗都顯著增強針對當前流行的病毒的抗體，表明也能為主流變異株提供良好的保護。
美國 CDC 所發布的新聞稿中指出，新冠肺炎疫苗仍然是預防 COVID-19 住院和死亡的最佳保護措施，疫苗同時還可以減少「長新冠」發生機會，主要擔憂長新冠在急性感染期過後仍可能持續產生較長影響時間。如果在過去 2 個月內沒有接種過 COVID-19 疫苗的族群，CDC 建議在今年秋冬前接種 COVID-19 疫苗來保護自己。
目前美國整體疫情悄悄升溫中，上週 Covid-19 住院的人數比前一周增加了 9%，雖然有所增加，但住院人數仍約為去年冬季高峰時期的一半，但同時也觀察到 8 月份每週因 Covid-19 死亡人數也有所提升，顯示即使在與病毒共存的階段仍不能輕忽病毒帶來的威脅。
尤其專家們特別擔心今年秋冬可能有三種病毒流行，包括 COVID-19、呼吸道融合病毒、流感，芝加哥大學傳染病專家哈茲菈（Aniruddha Hazra）表示：「80％的美國人都沒有及時接種現有的新版新冠疫苗，如果你已經兩年沒有施打新冠疫苗，可以考慮接種最新版疫苗」。
美國醫學會董事會成員桑德拉·弗萊霍費爾博士強調：「沒有一個族群不會受到新冠病毒感染的風險，即使沒有潛在疾病的兒童和成人，都有可能因新冠肺炎而患上嚴重疾病。」
參考資料：CDC Recommends Updated COVID-19 Vaccine for Fall/Winter Virus Season
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 慎防秋冬疫情再起！美國 CDC 建議 6 個月大以上所有人再打一劑疫苗