台南國際馬拉松明年 1 月開跑！路跑遊台南、奇美博物館、大都會公園
首屆台灣台南國際馬拉松，將於 2024 年 1 月 7 日在台南都會公園舉行，報名截止至 10 月 15 日或額滿為止，前 5,000 名參賽者還可以獲得精品沐浴組好禮！
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亞洲馬拉松大聯盟主辦的「台南國際馬拉松」至目前為止，已有美國、日本、德國、法國、澳大利亞、菲律賓、新加坡、韓國、不丹、寮國、汶萊、印尼、泰國、越南、馬來西亞、新加坡、中國、香港、澳門等 19 國家地區，以及台灣 18 個縣市的運動愛好者報名參加，總計有 20 個參賽國。
亞洲馬拉松大聯盟理事長盧瑞忠表示，此次賽事除了申請國際賽道的認證外，也期望透過這次的賽事可以申請台灣第 3 個國際認證的馬拉松賽事。此次馬拉松賽道山明水秀，起終點設置於台南大都會公園，不但腹地寬敞，方便參與者停車集結，更緊鄰擁有全台最美西洋古典建築外觀的奇美博物館，選手們跑完可以放鬆心情觀賞館中之寶，來場頂級藝術之旅。
台南國際馬拉松：42K、21K、10K、3K 路線圖
考量選手們「旅途」上的辛苦，全程路線規劃有九個補給站，由台南市各個長跑俱樂部認養；每站補給物品也不盡相同，由各站客製規劃和創意展現。而活動的另一個創舉，就是在参與運動賽事時，「要先求保護自己再求進化」，主辦單位在號碼布有特別的註記，除印有完賽禮領取的確認外，還印有醫療病史！這是全球首創，選手遭逢意外事件時，可以透過號碼布上的資料即時救護，收到立竿見影的效果。
- 42K 路線圖
- 21K 路線圖
- 10K 路線圖
- 3K 路線圖
文 / 趙乙錚、圖 / 楊紹楚
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