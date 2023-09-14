學生打工族賺到！基本工資連漲　6成5打工領最低時薪、月收入13K

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而促使學生投入打工家教主要的動力有賺零用錢74%、賺生活費65.4%、存錢51.8%、累積職場經驗37%以及學習專業能力20.9%。
詢問有意打工的大學生最想從事哪些工作，發現行政助理54.1%、補習班助教43%。1111人力銀行分析，可能是因為工作內容單純、工作環境舒適受到大學生青睞，比例大幅超過第3名餐飲內外場19.4%，以及社群小編18%。
開學後學生的打工時間也有所調整，在兼顧上課的狀況下，大學生平均每週17.3小時打工，等於一天打工3小時，以平均時薪187元來計算，換下來每個月收入12,940元。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，基本工資連續8年調漲，反映在打工的薪資上，目前薪資貼近最低標準的6成5的打工族可望因此受惠，讓時薪跟著微調。
另外，曾仲葳指出，過去一年因為通貨膨脹提高了學生就學後的生活開支，外宿、外食、休閒育樂的費用都提高了，促使大學生投入打工家教，不過觀察學生打工時最喜歡的職務，已經開始發生轉變，過去吸引最多打工學生的餐飲業，受到學生青睞的比例大幅降低，取而代之是有冷氣吹、工作單純的行政助理、補習班助教等行政類工作。
目前1111兼差打工網有超過14萬個工作機會數，比去年同期成長21.7%，為了幫助學生族群可以快速搜尋到心目中理想的打工機會，網站以「開學打工」、「辦公室打工」、「中秋玉兔」、「現領日薪」、「門市打工」等熱門的職務關鍵字縮短搜尋時間。
曾仲葳從產業來分析，開出最多職缺的是餐飲住宿服務，其次是批發零售與一般服務業，可以觀察到，隨著時序準備進入第4季，中秋連假的家庭聚餐、國慶連休的出遊商機，以及準備進入旺季的零售消費力道，都推升餐飲服務與零售業的用人需求。
曾仲葳建議，需要靠著打工補貼學費、生活費的大學生，可以把握工作機會的高峰求職。