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高球／王莉甯推桿佳、抓下五鳥　一桿單獨領先、有望拚二連冠

▲第一回合職業選手王莉甯71桿(-1)暫列第一(官方提供)
▲第一回合職業選手王莉甯71桿(-1)暫列第一(官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金60萬元的2023法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，在桃園大溪高爾夫球場開打，職業女將王莉甯打出低於標準桿一桿的71桿，暫時單獨領先。職業選手安禾佑與梁宜羚同以一桿之差的72桿，暫並列第二。今天進行最後一回合決賽，王莉甯尋求傳承賽連冠紀錄。五位職業球員洪玉霖丶賴怡廷丶李佳霈丶曾楨與張靖翎同以73桿，兩桿之差，暫並居第四，都有機會搶冠。

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這項比賽是法國巴黎銀行財富管理自2016年起，一直贊助的台灣女子職業高爾夫傳承賽，本屆共有39位職業選手及37位業餘青少男丶女球員參賽，職業冠軍可得7.1萬元，亞軍可獲4.5萬元。

王莉甯推桿佳，抓下五鳥，但鐵桿表現不理想，也吞下兩個「雙柏忌」，一下場1洞的五桿洞及第2洞的三桿洞，都是4呎小鳥推桿，另外有兩個五桿長洞，也利用自己的遠距開球距離及一切一推工夫，第12及15洞，也都拿下5呎小鳥推桿，第16洞再一記15下坡小鳥推桿；可惜在第3洞開球偏右下沙，第二桿拉左，切球失手，四桿才上果嶺，兩推進洞打成雙柏忌；在第17洞第二桿打下水，也苦吞第二個「雙柏忌」。

她表示，鐵桿不好，只有八個洞成功打上果嶺，木桿開球OK，不過推桿很好，25推，好幾個洞9呎推桿保帕，未成功打上果嶺的也靠一切一推，收進幾個4-5呎的保帕推桿。她今年8/9在洋房山溪地傳承賽拿下冠軍，今將尋求連冠。

僅落後她一桿的安禾佑，不太滿意自己的表現，全場小鳥及柏忌各一，她說：「推桿不給力，自己推桿力道不夠。」全場30推，有四至五個洞都是9-12呎的小鳥推桿機會；第1洞五桿洞三桿上果嶺，OK小鳥，第3洞第二桿打下沙，救球上果嶺，12呎救帕推桿失手，吃下柏忌。她表示今天的鐵桿好，木桿也OK穩定，就是果嶺的力道與判讀抓不太準。

她指出，剛從美國第一關的美巡資格賽返台，順利過關，回台再慢慢以賽代訓，調整揮桿與比賽狀況，這項比賽後，還會參加兩場台巡賽，10月初將再赴美考第二關。

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