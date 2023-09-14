杭州亞運／走入時光隧道！回顧上屆雅加達亞運中華隊光榮時刻　

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台灣體操名將李智凱在亞運會上奪下金牌，也是中華體操隊隊史第一面，尤其在決賽使用招牌動作「湯瑪斯迴旋」，華麗的旋轉動作，在鞍馬上劃出一道道完美的弧線，堪稱經典之作，最後也攀上生涯顛峰。無獨有偶，唐嘉鴻也在體操單槓奪金，創下空前紀錄，替中華隊寫下璀璨篇章。
「輾壓」對手破紀錄摘金 郭婞淳新里程碑
早已奠定世界舉重金后的台灣「舉重女神」郭婞淳，在雅加達亞運幾乎用「輾壓」對手的方式摘下金牌。她繳出抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績單，順利拿下金牌，還三破大會紀錄，完全制霸。而該屆亞運出色的成績，也讓她信心倍增，之後在東京奧運登峰造極，完成生涯在各大國際賽的金牌大滿貫。
戴資穎全部直落二攻頂
當時的「世界球后」戴資穎在雅加達亞運無人能擋，四場比賽都以直落二解決對手，且金牌戰只用36分鐘就解決了印度名將辛度，收下生涯在亞運的首面金牌，同時也在國內掀起了「小戴旋風」。
「小清新」文姿云拿下二連霸 卻提前退役
空手道「小清新」文姿云在雅加達亞運女子55公斤級對打項目，無懸念的在金牌戰4：0完封對手摘金，締造中華空手道隊史上首次亞運二連霸。而當時的男友徐瑋駿也在該屆亞運拿下銅牌，兩人互相照顧、陪伴，被稱為是體壇的「神鵰俠侶」。可惜文姿云已在今年出宣告退休，無緣挑戰三連霸。
兩度射落南韓摘金 射箭隊好威風
中華射箭隊在雅加達亞運兩度射落強權南韓摘金，也堪稱是經典時刻。射箭反曲弓男子團體由魏均珩、湯智鈞和羅偉旻聯手，在金牌戰以5：3擊敗南韓，收下金牌。同時反曲弓陳怡瑄和潘宇平則在複合弓混合團體，驚險以1分之差登頂。