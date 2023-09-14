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鬼門關運勢起飛了！「5星座」鬼月結束開始旺　第一名錢財滾滾來

▲今（14）日為農曆7月30日，也是「鬼門關」的日子，專家點名5星座運勢準備起飛，第一名的巨蟹座更是錢財滾滾來！（示意圖／NOWnews資料照）
▲今（14）日為農曆7月30日，也是「鬼門關」的日子，專家點名5星座運勢準備起飛，第一名的巨蟹座更是錢財滾滾來！（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

鬼月終於要結束了！今（14）日為農曆7月30日，也是「鬼門關」的日子，好兄弟們都將回到陰間報到！許多禁忌也相繼解除。然而，清水孟國際塔羅小孟老師便分享，鬼門關後有「五個星座」運勢開始起飛，財運會相當不錯，其中第一名的「巨蟹座」不僅人緣爆棚，錢財也是滾滾來！快來看看自己有沒有上榜。

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第五名：獅子座

鬼門關後金星進入獅子座，顯示獅子座的朋友偏財運非常好，工作類型若是業務方面的人容易透過客戶關係不斷幫您帶來新客戶，讓您人迎春風業績也跟著越來越好。

第四名：天秤座

天秤座的朋友鬼門關後，穀神星與火星入本命宮正財偏財運勢都很棒，尤其在自己本業上會越來越發光被長官注目，可以在此時好好大展自己的專長，提升自己的價值感，有加薪的機會恭喜你。

第三名：處女座

喜歡廣結善緣的處女鬼門關後，太陽進入你的本命宮，你會受到身邊很多朋友的回饋與幫助，尤其是過去受過他們幫助的朋友，在今年下半年開始都會紛紛回籠而且還會告訴你很多賺錢的機會。

▲9月14迎鬼門關的日子，小孟老師點名「5星座」運勢準備起飛！（示意圖／取自unsplash）
▲9月14迎鬼門關的日子，小孟老師點名「5星座」運勢準備起飛！（示意圖／取自unsplash）
第二名：射手座

鬼月後射手座的工作實力會越來越穩紮穩打，而且因為你們平時都會做一些可靠型的投資規劃，所以在鬼月後你們可以順順利利地獲得很多被動性收入。

第一名：巨蟹座

恭喜巨蟹座在鬼月後財運滾滾來，尤其是在人緣方面更是好到爆棚，會因此遇上欣賞你能力的人給你許多發展機會或者賺錢管道喔！建議巨蟹座的朋友可以多多參加活動，或者規劃理財計畫，因為只要當你們需要第一手消息或者門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠又有力的人力資源或管道可以幫助你們。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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