傑尼斯宣布1年不抽成！因醜聞陷窘境 挽留廠商「酬勞全給藝人」
日本傑尼斯事務所承認，已故創始人強尼喜多川性騷與性侵事件，為了挽救頹勢，昨（13）日宣布未來一年內不抽成藝人酬勞，並設立由3名外部專家律師成立的救濟委員會，以賠償受害者。
記者薛羽彤／綜合報導
傑尼斯因強尼喜多川的醜聞，許多廠商紛紛與傑尼斯切割，宣布不再使用傑尼斯藝人作為代言人，連天王木村拓哉手上的代言也受到影響，遭到麥當勞及多家廠商撤換代言人。而傑尼斯昨日發出公告表示，「我們將盡最大努力挽回失去的信賴，今後一年期間，廣告出演與節目出演費用將全部支付給藝人本人，事務所不會收取娛樂公司的那份報酬。」
至於受害者救濟方面，傑尼斯事務所宣布接受特別專家小組的建議，將尋求外部專家的幫助，設置「受害者救濟委員會」，將根據被害者的申訴內容進行金錢賠償。
此外，被害者也可透過網路窗口提出補償申請，包括證明過去曾是傑尼斯旗下練習生的資料，以及有關性侵造成影響的醫療診斷書等。即使沒有這些資料，救濟委員會依舊會接受審查與評估，不會以沒有文件資料為由拒絕賠償。
※【NOWnews 今日新聞
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