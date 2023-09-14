iPhone 15台灣不是最貴！「各國上市價」曝 這國跟美國差8000元
蘋果日前發表iPhone 15系列新機，終於改革充電模式「Type-C」外加超強相機功能，獲得不少討論。然而在價格方面，台灣果粉不是非常滿意，因為iPhone 15對比上一代iPhone 14上市售價整整貴了1000元至2500元不等，而在美國售價並無漲價，讓不少人對於換購新機還保留幾分意願。不過事實上，除了台灣售價變貴之外，鄰近國家包括日本、韓國等國的售價也提高不少。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在「Dcard」貼文指出「這次列出iPhone 15全系列256G的規格比價，分別查詢了台灣較近的官網售價，包括中國、日本、韓國和美國售價iPhone 15比較，發現台灣的售價平均大約多了美國15%，而在韓國的部分則也是平均多了16%，也是盤子價，看起來CP值非常不甜」。
其中以iPhone 15 256G的規格來看，台灣上市售價3萬3400元、日本3萬900元、美國2萬9000元、南韓3萬7000元、泰國則為3萬5500元，可以看到美國的售價最低，其次為日本，台灣的售價則低於韓國跟泰國，韓國光是不用上到頂規Pro系列，就跟美國價差差到8000元，非常驚人。
然而日本雖然價格差與美國售價相差最少，平均大約是7.5%左右，不過逐年上升的iPhone上市價格也讓不少日本用戶感到吃不消，過去iPhone 12在上市時，日本初始售價是8萬5800元日幣（約當時台幣2萬上下），而這次iPhone 15上市時，128GB版本售價已經飆到12萬4800元日幣（大約台幣27600元），價格確實差很大！
然而除了韓國以外，另外還包括泰國售價也是比台灣高出許多，以iPhone 15 128G的規格來看，台灣售價29900元，韓國就已經賣到33000元，泰國則也是31700元；甚至在iPhone Pro Max 1TB的規格下，南韓較台灣更是貴上7000元，泰國則貴5500元，顯示台灣的iPhone售價雖然在這次漲價，但卻也相比其他國家來說「賣得算便宜」的國家了！