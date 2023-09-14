蒲金會引擔憂！韓專家籲採取行動 防止金正恩、蒲亭「抱團」
北韓領導人金正恩睽違4年訪問俄羅斯，13日於東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤，發表相互友好言論，雖然有外媒分析稱，雙方是為利益各取所需，並非「真愛」，但仍引發美國、日本等國擔憂，獨裁者恐將聯合對抗西方民主陣營。有韓國專家建議，為了防止北韓與俄羅斯「抱團取暖」，或許應加強與中國的關係，但也有專家認為加強美日韓合作才是正確的。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，金正恩跟蒲亭有意合作，金正恩並聲稱「相信俄羅斯軍民能戰勝邪惡勢力」、取得偉大勝利，還邀請蒲亭赴平壤訪問，蒲亭欣然接受邀請，重申將貫徹朝俄友誼的歷史和傳統。
韓國統一研究院北韓研究室主任洪珉表示，朝俄建立密切雙邊關係背後，不排除有促使中國盡快加入「抗美戰線」的意圖，今後中國的外交決策將是關鍵。前韓國駐俄大使樸魯壁聲稱，為了爭取朝俄合作落空，韓方有必要研究與中國合作的可能。
然而，對於與俄國的關係、與中國或美國的關係，韓國專家們看法不一，如統一研究院研究委員玄承洙就表示，應進一步加強韓美日合作，積極開展外交活動，在國際社會上強烈譴責北韓和俄羅斯的非法行為，認為俄國企圖在韓國社會製造分裂，若韓國展現脆弱的一面，就是對朝俄非法行為的容忍。
韓國國防研究院研究委員杜真浩則指出，俄羅斯將韓國、美國、日本都視為「非友好國家」，但對待韓國的態度仍與日本有所不同，這一點值得關注，或許該針對恢復雙邊司局級溝通管道努力，以更好的管控與俄國之關係。