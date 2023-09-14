中秋、國慶連假「國道高乘載」　管制時段路段一次看

高乘載管制預告告示牌為彩色圖形化標誌，以紅底白色圖案呈現管制車種及人數，綠底白字表示管制路線及方向，再以白底黑字附牌呈現管制日期及時段。
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高公局表示，這些標誌將設置於管制交流道的上游路口或路段中，請用路人多加留意，避免因不符高乘載條件而無法進入高速公路。
今年中秋節連假，國道實施高乘載管制之時段與路段如下：
一、9月29日，6-12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。
二、9月30日及10月1日，13-18時，國5蘇澳至頭城之各交流道北向入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
接續的國慶日連假，國道實施高乘載管制之時段與路段如下：
一、10月7日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。
二、10月8-10日，13至18時，國5蘇澳至頭城之各交流道北向入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
高公局呼籲，因高乘載管制須為乘載一定人數以上的小型車或規定的車輛方可進入國道，故實施管制的交流道前方將有員警駐守，請用路人配合相關規定，並於接近管制區時，依警方指示循序漸進。