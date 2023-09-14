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中秋、國慶連假「國道高乘載」　管制時段路段一次看

▲今年中秋節及國慶日連續假期僅間隔1週，高公局為分散國道車流，於國1、國3、國5部分路段及時段實施高乘載管制。（圖／NOWnews資料照）
▲今年中秋節及國慶日連續假期僅間隔1週，高公局為分散國道車流，於國1、國3、國5部分路段及時段實施高乘載管制。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

今年中秋節及國慶日連續假期僅間隔1週，高公局為分散國道車流，於國1、國3、國5部分路段及時段實施高乘載管制。為明確告知用路人高乘載管制日期及時段，高公局將於實施管制之交流道臨近入口前設置彩色圖形化預告告示牌，並於交流道入口處，設置文字型紅底白字禁制性告示牌，請用路人多加注意及配合。
 
高乘載管制預告告示牌為彩色圖形化標誌，以紅底白色圖案呈現管制車種及人數，綠底白字表示管制路線及方向，再以白底黑字附牌呈現管制日期及時段。

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▲高乘載管制圖形化標誌。（圖／高公局提供）
▲高乘載管制圖形化標誌。（圖／高公局提供）
使用路人快速掌握高乘載管制內容。至於管制交流道入口處的告示牌，因須提供作為執法依據，故以傳統紅底白字文字型禁制性告示牌設置。

高公局表示，這些標誌將設置於管制交流道的上游路口或路段中，請用路人多加留意，避免因不符高乘載條件而無法進入高速公路。

今年中秋節連假，國道實施高乘載管制之時段與路段如下：

一、9月29日，6-12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。
二、9月30日及10月1日，13-18時，國5蘇澳至頭城之各交流道北向入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

▲中秋國道實施高乘載管制時段與路段。（圖／高公局提供）
▲中秋國道實施高乘載管制時段與路段。（圖／高公局提供）
接續的國慶日連假，國道實施高乘載管制之時段與路段如下：
一、10月7日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。
二、10月8-10日，13至18時，國5蘇澳至頭城之各交流道北向入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

▲國慶日連續假期高乘載實施路段與時段。（圖／高公局提供）
▲國慶日連續假期高乘載實施路段與時段。（圖／高公局提供）
高公局呼籲，因高乘載管制須為乘載一定人數以上的小型車或規定的車輛方可進入國道，故實施管制的交流道前方將有員警駐守，請用路人配合相關規定，並於接近管制區時，依警方指示循序漸進。
 

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