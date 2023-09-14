正式出爐！郭台銘宣布副手是藝人賴佩霞　組「郭賴配」衝擊2024

人物／《人選之人》林月真參選了！賴佩霞成郭台銘副手造浪成真

▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）

記者余祥／台北報導

60歲資深藝人賴佩霞，在國內爆紅的政治幕僚劇《人選之人-造浪者》中飾演公平正義黨的總統候選人林月真，在演出中吸粉無數，甚至有網友開玩笑敲碗希望她能真的出來參選，沒想到如今真的成真，鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布將由賴佩霞成為副手，一起角逐2024年大選。

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歌手出身的賴佩霞，在戲劇、電影的演出上也時有佳作，不僅參與《預支未來》、《人選之人-造浪者》等電視劇，也有演出像是《揭大歡喜》、《只要一分鐘》等電影演出。賴佩霞還有一個身份，就是演員隋棠的婆婆。

這次在《人選之人-造浪者》中，飾演公平正義黨的總統候選人林月真，以一頭幹練短髮出鏡，舉手投足間不僅傳達了知性美，也將「林月真」身為女性候選人，細心、真摯，並且將溫暖關懷各族群的性格完美詮釋。

劇中林月真為了貼近選民，親自下鄉和新住民互動的橋段，更是圈粉無數，賴佩霞憑藉著精湛的演技，順理成章成為這次劇類女配角的入圍大熱門，不少觀眾都被她的演技打動、入戲很深，還有網友要敲碗，讓她在現實生活中也能出來參選！

▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製 ）
不只演技出眾，賴佩霞其實還有豐富的學經歷，她是暨南大學法學博士，也是陽明交通大學兼任教授，更曾擔任企業培訓師、心理咨詢師，主要專業是公共領導、談判、協商，研究則主要著力在非暴力溝通、談判與協商。

正因為溝通、協商的專業，賴佩霞說接下來她會做對內部、媒體、在野黨、全國民眾溝通的工作，更希望除了霸氣總裁，能讓大家更認識其他面向的郭台銘。

最後，賴佩霞在副手公布記者會上說，選舉是一時的，為了選舉把一段關係搞砸真的一點都不值得。國外朋友說，台灣最美的風景是人，但他更想說，台灣最美的其實是「人情味」。

賴佩霞堅信只要繼續朝這個方向努力，一定可以建立一個更美好的台灣。畢竟，你我都深愛這塊土地，當然也要愛這土地上的每一個人。

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