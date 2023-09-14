人物／《人選之人》林月真參選了！賴佩霞成郭台銘副手造浪成真

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這次在《人選之人-造浪者》中，飾演公平正義黨的總統候選人林月真，以一頭幹練短髮出鏡，舉手投足間不僅傳達了知性美，也將「林月真」身為女性候選人，細心、真摯，並且將溫暖關懷各族群的性格完美詮釋。
劇中林月真為了貼近選民，親自下鄉和新住民互動的橋段，更是圈粉無數，賴佩霞憑藉著精湛的演技，順理成章成為這次劇類女配角的入圍大熱門，不少觀眾都被她的演技打動、入戲很深，還有網友要敲碗，讓她在現實生活中也能出來參選！
不只演技出眾，賴佩霞其實還有豐富的學經歷，她是暨南大學法學博士，也是陽明交通大學兼任教授，更曾擔任企業培訓師、心理咨詢師，主要專業是公共領導、談判、協商，研究則主要著力在非暴力溝通、談判與協商。
正因為溝通、協商的專業，賴佩霞說接下來她會做對內部、媒體、在野黨、全國民眾溝通的工作，更希望除了霸氣總裁，能讓大家更認識其他面向的郭台銘。
最後，賴佩霞在副手公布記者會上說，選舉是一時的，為了選舉把一段關係搞砸真的一點都不值得。國外朋友說，台灣最美的風景是人，但他更想說，台灣最美的其實是「人情味」。
賴佩霞堅信只要繼續朝這個方向努力，一定可以建立一個更美好的台灣。畢竟，你我都深愛這塊土地，當然也要愛這土地上的每一個人。
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