郭台銘懂選！賴佩霞「林月真演到變真的」 《人選之人》形象讚爆
鴻海董事長郭台銘今（14）日終於召開記者會，公布外界最想知道的「副手人選」，就是藝人賴佩霞，由於賴佩霞正是今年政治幕僚職場劇《人選之人》當中，飾演總統候選人的「林月真」，在劇中完美詮釋總通候選人傾聽民意的角色，沒想到「月真演著演著就成真」，讓不少鄉民得知消息後大讚郭台銘「懂選副手」！
記者張嘉哲/綜合報導
《人選之人—造浪者》今年在Netflix上架之後，一連霸佔排行榜冠軍好幾天，其中公正黨黨主席、總統候選人林月真就是「賴佩霞」所飾演，劇中她展現精湛的演技，身為總統候選人與大學生交流意見，私底下親自下鄉去關懷新住民，清新又溫柔的形象，深深的烙印在觀眾的心中。
「林月真演著演著就成真」！當時在劇中，「賴佩霞」所飾演的林月真就跟女主角翁文方（謝盈萱 飾）說「選民沒有義務投票給妳，妳做得再好都一樣，有人只投公正黨，也有人只投民和黨，還有人只選好看的，民主社會這一切都是可以的，我們就是要接受，這就是台灣政治的現況」如今賴佩霞就要面臨這句話的真諦，想必心中也有無限感慨。
而在消息曝光後，不少PTT鄉民紛紛表示「郭台銘真的太懂選了！我會因為賴佩霞投這一票」、「如果賴佩霞跟林月真是同種人，那我還真的願意投看看」、「郭台銘懂選，這招我真的沒想過」、「竟然是賴佩霞，真的太意外了，這個人選挑的非常漂亮，有看戲劇好感度大增」。
對於參選，賴佩霞也在記者會表示，選舉是一時的，為了選舉把一段關係搞砸真的一點都不值得，國外朋友說，台灣最美的風景是人，但我更想說，台灣最美的其實是「人情味」，我們堅信只要繼續朝這個方向努力，一定可以建立一個更美好的台灣，畢竟你我都深愛這塊土地，當然也要愛這土地上的每一個人。