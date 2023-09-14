認錯人砸錯車波及無辜 苓雅警4小時內即時查緝6嫌到案
高雄市苓雅區福德三路與四維一路口今（14）日凌晨近1時左右，1名呂姓男子夥同8名友人，分持棍棒在高雄苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2轎車，過程中波及1名女機車騎士被撞倒、手腳擦挫傷送醫。轄區苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，警方獲報後，即鎖定涉案2車，以車追人，於案發4小時內即時查緝6嫌到案，另持續追查餘未到案3嫌。
記者郭凱杰／高雄報導
李姓男子今天凌晨近1時許，和友人分別駕車欲前往小港區找友人，行經苓雅區四維一路和福德三路口停等紅燈時，突然遭呂姓男子夥同8名友人，分持棍圍堵砸車滋事，過程中一名羅姓女騎士騎機車在旁遭波及，摔倒受傷，幸無大礙。
陳仁正表示，該分局於今天0時54分接獲通報，立即派遣警組前往查處，經查犯嫌2車9人疑似誤認滋事對象，趁路口停等紅燈時，以駕車衝撞及持刀棍打擊等方式毀損另2車車體，現場除停等紅燈之女性機車騎士遭車輛移動波及，致手腳擦挫傷（送醫無大礙）外，無人受傷。
陳仁正指出，員警獲報到場時，砸車嫌犯已逃逸，該分局偵查隊隨即與刑大偵5隊共組專案小組，並報請高雄地檢檢察官指揮偵辦，經鎖定涉案2車，以車追人，於案發4小時內即時查緝6嫌到案，另持續追查餘未到案3嫌，也查扣犯案的7支木棍、1把西瓜刀和1把短刀，全案將依刑法妨害秩序、毀損及恐嚇等罪移送高雄地檢偵辦，並建請羈押。